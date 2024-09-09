شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ماسك يدعم تيم كوك.. الشركات لا تختار العمالة الصينية لخفض التكاليف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشر مقطع فيديو قديم للرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك مؤخرًا على منصة التواصل الاجتماعي X، يُظهر المقطع كوك وهو يزعم أن الشركات لم تنقل التصنيع إلى الصين لخفض التكاليف، وفقاً لموقع phonearena.

بالطبع، هذا الفيديو من قبل أن تبدأ أبل في نقل التصنيع إلى دول أخرى مثل الهند، وقال كوك إن المفهوم الخاطئ الشائع للعمالة الصينية الرخيصة أصبح قديمًا منذ فترة طويلة، وتابع قائلاً إن السبب الرئيسي لاختيار الشركات للصين هو "كمية المهارة في مكان واحد".

ومع ذلك، ربما كان سبب انتشار مقطع الفيديو المعاد تحميله هو رد إيلون ماسك عليه، بطريقته الغامضة المعتادة، رد ماسك بكلمة واحدة فقط: "صحيح"، ودار نقاش حاد في التعليقات من أشخاص من كلا جانبي الحجة.

قال بعض الأشخاص بشكل مباشر أن تيم كوك كان يكذب، وافق آخرون، وأضافوا أنهم - الولايات المتحدة في هذه الحالة - تأخروا عن الصين، لقد أشار المزيد إلى كيف نقلت شركة أبل اليوم التصنيع إلى دول أخرى تقدم أيضًا تصنيعًا رخيصًا.

وفقًا لكوك، فإن نوع المنتجات التي تصنعها شركات مثل أبل تتطلب مهارات عالية جدًا وأدوات معقدة، ووجدت هذه الشركات أن الصين هي المكان المثالي لنقل عملياتها إليها بسبب "كمية المهارة".

من الصحيح أن الصناعة الصينية توفر الكثير من الموارد الماهرة للشركات الأجنبية، ولكن العمالة الصينية لديها صورة نمطية بأنها أكثر بأسعار معقولة، في الواقع.

ربما لم تساعد استجابة ماسك في تحسين الأمور نظرًا للجدل الذي يحيط به، ومع ذلك، وجدت أنه من المثير للاهتمام كيف يمكن أن تثير لقطات قديمة مثل هذه نقاشًا مثيرًا للانقسام اليوم.

سيتعين علينا أن نرى ما إذا كانت شركة أبل تحتاج حقًا إلى الصين لمجموعة مهاراتها، خاصة الآن بعد أن تم حظر هواتف آيفون في أماكن معينة داخل الصين لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.