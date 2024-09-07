شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إنستجرام يتيح التعليق على القصص لعدد أكبر من الأشخاص.. وهذه قيود منع التصيد والان مع تفاصيل الخبر

قدمت إنستجرام المنصة المملوكة لشركة ميتا ميزة جديدة تمكن المستخدمين من التعليق على القصص، يعمل التحديث على تبسيط التفاعل مع منشئ المحتوى والملفات الشخصية الأخرى، ففي السابق لم يكن بإمكان المستخدمين إرسال رسالة خاصة إلا عند الرد على قصة اختفت خلال 24 ساعة.

أثناء إطلاق Creator Lab في الهند، تم الإعلان عن "التعليق على القصص" وتم تأكيد الميزة من خلال منشور على حسابات إنستجرام ثريدز الرسمية، جاء فيه: "يمكنك الآن ترك تعليقات على قصص الأصدقاء لإظهار بعض الحب لهم".

عند الحديث عن هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين الآخرين الذين يشاهدون قصتك رؤية تعليقاتك، فهو مشابه للتعليق على منشورات إنستجرام العادية، ولكن هذه المرة على القصص.

ومع ذلك، تأتي الميزة الجديدة مع بعض القيود لمنع التصيد عبر الوسائط، أولاً، ستكون التعليقات مرئية فقط لأولئك الذين يتابعون المستخدم، وثانيًا، لن يتمكن سوى الأشخاص الذين يتابعهم المستخدم من ترك تعليقات على قصصهم.

تسمح المنصة أيضًا للشخص بتعطيل التعليقات على أساس كل قصة، كما ستختفي التعليقات تلقائيًا بعد 24 ساعة، وتمنح هذه الميزة المستخدمين التحكم في المحتوى الخاص بهم وأنواع التفاعلات التي يريدون السماح بها لمتابعيهم.

ونقل موقع ذا فيرج عن إميلي نورفولك، المتحدثة باسم إنستجرام،"يمكنك اختيار ما إذا كنت تريد التعليقات على قصتك أم لا"، ويمكن للمستخدمين أيضًا حفظ التعليقات عن طريق حفظ منشور القصة.

يقدم عملاق الوسائط الاجتماعية ميزات وتحديثات جديدة لتحسين سهولة استخدامه، في الآونة الأخيرة طرحت الشركة المملوكة لشركة ميتا ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إضافة نص إلى صورهم مباشرة داخل محرر المنشورات، مما يلغي الحاجة إلى تطبيق تحرير تابع لجهة خارجية.

أضافت ميتا أيضًا خطوطًا نصية جديدة وتأثيرات ورسوم متحركة لـ Reels و Stories على إنستجرام.

ليس هذا فحسب، بل قامت الشركة مؤخرًا بزيادة الحد الأقصى للعرض الدائري بما يصل إلى 20 صورة ومقطع فيديو في منشور واحد، لإنشاء دوارات أطول