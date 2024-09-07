شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تقدم ميزات Copilot Plus AI لأجهزة الكمبيوتر المحمولة Intel وAMD والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مايكروسوفت أن ميزات Windows AI الجديدة ستبدأ في الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة إنتل و AMD في نوفمبر، حيث كان برنامج Copilot Plus يقتصر على الأجهزة التي تعمل بتقنية كوالكوم ولكنه سيكون متاحًا الآن في مجموعة واسعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة.

تتضمن هذه الميزات الدقة الفائقة التلقائية، ومنافس DLSS، والتسميات التوضيحية المباشرة التي يمكنها ترجمة الكلام، وتأثيرات Windows Studio، وCocreator وغيرها.

وقالت إن الأجهزة التي تحتوي على شرائح Intel Core Ultra 200V و AMD Ryzen AI الجديدة والتي تعمل بأحدث إصدار من ويندوز ستتلقى ميزات Copilot Plus PC كتحديث مجاني.

ستقدم مايكروسوفت ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة تدريجيًا، وهذا يعني أن ميزات محددة ستكون متاحة على جميع الأجهزة، في حين أن الميزات الأخرى ستكون متاحة فقط في اختبار Windows Insider قبل أن تصبح متاحة على نطاق واسع لمزيد من المستخدمين.

من ناحية أخرى، تخطط الشركة أيضًا لجلب ميزات Recall AI إلى أجهزة كمبيوتر Copilot Plus، بعد تأجيلها بسبب مخاوف أمنية.

تتذكر الميزة ما تفعله على جهاز الكمبيوتر الخاص بك لتقديم إجابات أكثر دقة، ومع ذلك كان البعض يشعر بالقلق من أنها تعرف الكثير، وبالتالي قررت شركة مايكروسوفت تأجيل إصدارها المقرر في يوليو.



وتخطط الشركة الآن لإصداره لمختبري Windows Insider في أكتوبر، قبل طرحه على نطاق أوسع على أجهزة كمبيوتر Copilot Plus.

وفي الوقت نفسه، تتوفر بالفعل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام ويندوز من سلسلة Ryzen AI 300 من AMD للشراء من السوق، مثل Asus ZenBook 16 وHP OmniBook Ultra 14 وAsus TUF A14 وغيرها.

وفي الوقت نفسه، تعتزم إنتل وشركاؤها تقديم أجهزة كمبيوتر محمولة تعمل بمعالج Core Ultra 200V/Series 2 في الأسابيع المقبلة.

ميزات سلسلة Intel Core Ultra 200V Lunar Lake



يُزعم أن سلسلة Intel Core Ultra 200V (Core Ultra Series 2) أكثر كفاءة في استخدام الطاقة بنسبة تصل إلى 50 بالمائة من سلسلة Intel Core Ultra Series 1 (Meteor Lake) التي ظهرت لأول مرة العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك، ستتمكن أجهزة الكمبيوتر المحمولة المدعومة بوحدات المعالجة المركزية الجديدة من سلسلة Intel Core Ultra 200V من الاتصال بما يصل إلى ثلاث شاشات بدقة 4K، مع وحدة معالجة الرسوميات Arc التي توفر ما يصل إلى 67 تريليون عملية في الثانية (TOPS).



وتدعي الشركة أن شرائح Core Ultra Series 2 تحتوي على إجمالي 120 TOPS عبر وحدة المعالجة المركزية (5 TOPS)، وGPU (48 TOPS) وNPU (67 TOPS).