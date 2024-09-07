شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف أيفون 15 برو ماكس بارتفاع ستة أقدام يدخل جينيس والان مع تفاصيل الخبر

أنشأ مستخدمو موقع يوتيوب نسخة طبق الأصل من هاتف أيفون 15 برو ماكس يبلغ ارتفاعها ستة أقدام تم تسجيلها فى موسوعة جينيس، فهذا الجهاز أكبر حجمًا بمقدار 100 مرة من حجمه الطبيعي وبنفس الأشكال والوظائف تقريبًا.

وقام مستخدمو YouTube Matthew Perkins (DIY Perks) وArun Maini (MrWhoseTheBoss) بذلك بالضبط، حيث انشأوا نسخة طبق الأصل من iPhone 15 Pro Max يبلغ طول المشروع المكتمل 6.74 قدمًا ووزنه 440 رطلاً، مما جعل الزوجين يدخلان موسوعة جينيس للأرقام القياسية.



أكبر هاتف

بدأ بيركنز تصميمه بالشاشة، وهو مشروع ضخم تطلب تحويل تلفزيون LG Signature 88 بوصة OLED TV إلى شاشة لمس سريعة الاستجابة، وقام بتكليف إحدى الشركات المصنعة بتصنيع قطعة من رقائق اللمس بحجم الشاشة، والتي تم تثبيتها في مكانها باستخدام إيبوكسي UV شفاف بصريًا.

كان التحدي التالي هو إيجاد طريقة لملاءمة الإصدارات كبيرة الحجم من مكونات الهاتف في الإطار: مكبرات الصوت، ومجموعة الكاميرا ثلاثية العدسات، وأزرار الصوت والطاقة، وزر الوظيفة الخاصة، وقام ببناء إطار من الألومنيوم.

ولم تكن الكاميرات رخيصة الثمن على وجه الخصوص، حيث اختار بيركنز استخدام كلاً من Canon EOS R5 بالإضافة إلى Sony RX10 Mark 4 لتقليد العدسة المقربة لجهاز iPhone 15 Pro Max، وتم تصميم الإطار أيضًا ليتم تثبيته بشكل دائم على حامل هاتف مماثل بحيث يمكن تدويره دون إصابة المستخدم بفتق كبير.

وكان العنصر الرئيسي الوحيد الذي لم يتمكنوا من إعادة إنشائه هو نظام التشغيل، نظرًا لأن نظام iOS الخاص بشركة Apple مغلق المصدر، لكن استخدام Android كان له ميزتين رئيسيتين: نظام Bliss OS الذي أعاد إنشاء مظهر شاشة iPhone الرئيسية باستخدام مظهر خاص، ويمكنهم تثبيت Flappy Bird وهو أمر لم يتمكن مالكو iPhone الفعليون من القيام به منذ ما يقرب من عقد من الزمن.

وقد يكون الهاتف كبيرًا ولكن يبدو أنه يعمل تمامًا مثل جهاز iPhone المحمول، وأخذ مايني ومجموعة من الأصدقاء الهاتف إلى العالم الحقيقي لاختباره، ويبدو أنه يمكنه إجراء عمليات شراء عبر الضغط للدفع، وإرسال رسائل البريد الإلكتروني وإجراء مكالمات فيديو سواء كان عمليًا أم لا، فمن الشجاعة إحضار هاتف بقيمة 70 ألف دولار إلى شوارع لندن بدون حافظة.