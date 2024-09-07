تكنولوجيا: كل ما يمكن توقعه فى حدث "It's Glowtime" من أبل

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القاهرة - سامية سيد - ستعقد أبل حدثها السنوي الخريفي الذي يركز على iPhone يوم الإثنين 9 سبتمبر، وهناك العديد من الأجهزة الجديدة التي سيتم الاعلان عنها، بما في ذلك طرازات iPhone 16 الجديدة، وتحديثات لجميع Apple Watch، وAirPods 4 الجديدة، وربما بعض المفاجآت الأخرى.

تخطط Apple لإحضار زر الحركة إلى ‌iPhone 16‌ و‌iPhone 16‌ Plus، لذلك لن تكون ميزة حصرية لـ Pro بعد الآن وستكون متاحة في جميع طرازات ‌iPhone 16‌، ويمكن ضبط زر الحركة لتشغيل وضع التركيز، وتنشيط اختصار، وفتح الكاميرا، وتنشيط المصباح اليدوي، والمزيد، ومع نظام التشغيل iOS 18، يمكنه القيام بالمزيد لأنه يمكنك أيضًا تعيين عناصر تحكم مركز التحكم لزر الحركة، ويمكن لمطوري الطرف الثالث الآن إنشاء خيارات مركز التحكم.

إلى جانب زر الحركة، يمكن أن تحتوي جميع طرز iPhone 16‌ على زر التقاط، يقع على الجانب الأيمن من iPhone أسفل زر الطاقة. في أجهزة iPhone الأمريكية، سيتم وضعه حيث يوجد هوائي mmWave في طرز iPhone 15‌، مع تحريك الهوائي إلى اليسار مع تشكيلة iPhone 16‌.

في حين أشارت معظم الشائعات إلى أنه سيأتي لجميع الطرز، فهناك فرصة أن يقتصر على طرز Pro.

سيتم استخدام زر الالتقاط لالتقاط الصور والفيديو، وسيستجيب للضغط واللمس لدعم الإيماءات الإضافية. ستعمل الضغطة الخفيفة على التركيز التلقائي، بينما ستلتقط الضغطة القوية الصورة. التمرير إلى اليسار واليمين سيعمل على تكبير الصورة أو تصغيرها، وقد يكون هناك أيضًا خيار للتبديل بين وضعي الصور والفيديو.

بدلاً من الكاميرا القطرية التي استخدمتها أبل في آخر عدة طرز iPhone، سيحتوي iPhone 16‌ و16 Plus على ترتيب كاميرا رأسي لنظام الكاميرا ذات العدسة المزدوجة، وقد يسمح الترتيب الرأسي لأجهزة iPhone بالتقاط فيديو مكاني لـ Vision Pro.

لا يُتوقع ترقية الكاميرا الرئيسية، لكن Apple قد تعزز فتحة الكاميرا Ultra Wide لتحسين الأداء في الإضاءة المنخفضة وإضافة دعم لوضع الماكرو لأول مرة.

ستكون هناك ألوان جديدة لطرازات iPhone 16‌، مع بعض الشائعات التي تشير إلى أننا سنرى الأسود والأخضر والوردي الفاتح والأزرق والأبيض لخمسة خيارات ألوان إجمالية، وشائعات أخرى تشير إلى الأخضر والأبيض والوردي والأزرق. في كل من هذين السيناريوهين، يحل اللون الأبيض محل اللون الأصفر الذي استخدمته Apple في طرازات iPhone 15‌. يُشاع أن شركة Apple ستستخدم الزجاج الخلفي الملون الذي استخدمته في ‌iPhone 15‌، ولكن مع تأثير زجاجي متجمد يتناقض مع لون الإطار.

قد تختار Apple شاشة OLED أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة والتي قد تعمل على تحسين عمر البطارية مع زيادة السطوع الإجمالي أيضًا.

ستكون شرائح A18 في جميع طرازات ‌iPhone 16‌، مما يعني أن ‌iPhone 16‌ و‌iPhone 16‌ Plus القياسيين سيدعمان ميزات Apple Intelligence التي تأتي في ‌iOS 18‌. قد يكون هناك أيضًا بعض وظائف Apple Intelligence الخاصة بـ iPhone والتي لم يتم الإعلان عنها بعد.

سيتم بناء شرائح A18 على عملية TSMC التي تبلغ 3 نانومتر، ومن المتوقع أن تتضمن Apple تحسينات Neural Engine لـ Apple Intelligence. سيحصل كلا طرازي ‌iPhone 16‌ على ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 8 جيجابايت، ارتفاعًا من 6 جيجابايت في طرازات الجيل السابق من أجل دعم الذكاء الاصطناعي. قد تخطط Apple أيضًا لتصميم حراري جديد من شأنه مكافحة ارتفاع درجة الحرارة وتحسين الأداء.

قد يكون هناك بعض الزيادات الطفيفة في عمر البطارية لطراز ‌iPhone 16‌ القياسي، حيث يشاع أنه سيحصل على زيادة طفيفة في السعة. اعتمادًا على كفاءة الشريحة، قد نرى بعض التحسينات الطفيفة لكلا الطرازين، لكن هذا سيعتمد على مقدار البطارية التي تستهلكها الميزات الجديدة.

‏iPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max

مثل طرازي ‌iPhone 16‌، سيحصل iPhone 16 Pro وPro Max على زر التقاط جديد تمامًا، وفي هذه الأجهزة، سيصاحب ذلك بعض تحسينات الكاميرا.

تخطط Apple لعدسة Ultra Wide بدقة 48 ميجابكسل تستخدم تجميع البكسل حتى 12 ميجابكسل، والنتيجة النهائية هي أداء أفضل بكثير في الإضاءة المنخفضة للقطات ذات الزاوية العريضة والصور الكبيرة. ستأتي عدسة Telephoto 5x التي كانت مقتصرة على 15 Pro Max إلى 16 Pro، لذلك سيحتوي كلا طرازي Pro عليها هذه المرة.

قد تتمكن طرازات ‌iPhone 16 Pro‌ من تسجيل فيديو بدقة 4K بمعدل يصل إلى 120 إطارًا في الثانية، وهي زيادة عن الحد الحالي البالغ 60 إطارًا في الثانية عند التصوير بدقة 4K. كما اختبرت Apple أيضًا التسجيل بدقة 8K، ولكن ليس من الواضح ما إذا كان ذلك قد تم تضمينه في إصدار الإطلاق للجهاز. تخطط Apple أيضًا لإضافة ميزة لإيقاف تسجيل الفيديو مؤقتًا واستئنافه.

ستبلغ شاشة iPhone 16 Pro Max 6.3 بوصة، ارتفاعًا من 6.1 بوصة، بينما سيحتوي iPhone 16 Pro Max على شاشة مقاس 6.9 بوصة، ارتفاعًا من 6.7 بوصة. التغيير ليس جذريًا، لكنه سيكون ملحوظًا إذا كان لديك iPhone 16 Pro‌ بجوار iPhone 15 Pro.

قد يكون هناك بعض التحسينات على الكاميرا الرئيسية، وهناك فرصة أن يحتوي iPhone 16 Pro‌ Max على مستشعر Sony جديد يوفر صورًا عالية الجودة مع نطاق ديناميكي أفضل وتحكم في الضوضاء.

نتوقع أيضًا أن تكون الحواف حول حافة الشاشة أنحف، ويشاع أن Apple تتبنى تقنية شاشة OLED أكثر كفاءة، لذلك قد نرى بعض التحسينات في السطوع والتباين. وفقًا لمارك جورمان من بلومبرج، يمكن أن تكون الحواف أصغر بنحو الثلث.

ستحصل جميع طرازات iPhone 16‌ على شريحة A18، ولكن قد تكون هناك متغيرات. قد تستخدم Apple شريحة A18 متطورة مع نواة GPU إضافية في طرازات Pro، مما يسمح لجميع أجهزة ‌iPhone 16‌ بتشغيل Apple Intelligence، ولكن لا يزال يوفر بعض التمايز بين طرازات Pro وغير Pro، ومن المتوقع وجود بنية حرارية جديدة مع مبدد حراري من الجرافين وغلاف بطارية معدني، وبينما يأتي المبدد الحراري أيضًا إلى ‌iPhone 16‌، فإن التغييرات الحرارية الأخرى قد تكون خاصة بـ Pro فقط.

ومن المتوقع أن تتبنى أبل مودم Qualcomm X75 5G في طرازات Pro لسرعات 5G أسرع من خلال تجميع الناقل، ويحتوي X75 على جهاز إرسال واستقبال مدمج mmWave و sub-6GHz بدلاً من استخدام أجهزة منفصلة، ​​لذا فهو أصغر ويستهلك طاقة أقل.

يمكننا أن نرى تحسينات في عمر البطارية مع شريحة X75 ومعالج A18، بالإضافة إلى استخدام Apple لبطاريات أكبر قليلاً مع زيادة في السعة بنسبة 5 إلى 9 في المائة. كانت هناك شائعات بأن طرازي ‌iPhone 16 Pro‌ سيدعمان Wi-Fi 7، لكن هذه أيضًا ميزة قد تحتفظ بها Apple حتى العام المقبل. أما بالنسبة للتخزين، فقد يبدأ كلا طرازي Pro بسعة 256 جيجابايت.

‏Apple Watch Series 10

تعمل أبل على تحديث Apple Watch هذا العام، ولكن هناك بعض الغموض والأسئلة حول ما سنراه بالضبط. يصادف عام 2024 الذكرى السنوية العاشرة لتقديم Apple Watch في سبتمبر 2014، وستكون "Series 10"، ولكن تم إطلاق Apple Watch في عام 2015. في حين كانت هناك شائعات حول تحديث كبير للذكرى السنوية، لم يكن من الواضح ما إذا كان ذلك سيحدث هذا العام أو العام المقبل.

من المتوقع أن تكون Apple Watch أنحف من الإصدارات السابقة، وتعمل Apple على زيادة الحجم. بدلاً من طرازات 41 مم و45 مم، يبدو أننا سنحصل على خيارات 45 مم و49 مم. يمكن أن يزيد الحجم من خلال تقليل الحواف وجعل الهيكل نفسه أكبر. ستكون القفزة بمقدار 4 مم زيادة ملحوظة ولكنها ليست هائلة في الحجم.

كانت هناك صور CAD لساعة Apple Watch من الجيل التالي بشاشة مقاس 2 بوصة، وهي أكبر قليلاً من شاشة Apple Watch Ultra مقاس 49 مم، ويمكن أن تكون هذه الشاشة مخصصة لسلسلة 49 مم 10. يمكن أن تعزز Apple مقاومة الماء بتغيير التصميم، مما يمنح الجهاز شهادة للرياضات المائية عالية السرعة حتى عمق 20 مترًا. قد تحصل طرازات Series 10 الجديدة على تطبيق Depth، والذي تم تقديمه لأول مرة لـ Apple Watch Ultra.

بصرف النظر عن الزيادة في الحجم والتصميم الأرق، يُقال إن الطرز المحدثة تبدو مثل طرز Apple Watch الحالية بدون تغييرات جذرية. في وقت مبكر، قال ‌مارك جورمان‌ من بلومبرج إن Apple تعمل على نظام جديد لربط الشريط المغناطيسي، لكن لم يعد يبدو أن هذه ميزة سنحصل عليها هذا العام.

ستقوم Apple بتحديث شاشة OLED لتكون أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ومع وجود هيكل أكبر، قد يزيد حجم البطارية أيضًا، مما يؤدي إلى عمر بطارية أفضل.

يُقال إن شركة Apple تخطط لتضمين مستشعر معدل ضربات القلب وتخطيط كهربية القلب المحدث في Apple Watch Series 10 والذي سيمكن من ميزات جديدة مثل اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم. كانت هناك شائعات طويلة حول اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم لسلسلة 10، ولكن لم يكن من الواضح ما إذا كان سيتم تنفيذه عند الإطلاق بسبب نزاع براءات الاختراع المستمر الذي شهد قيام Apple بتعطيل اكتشاف الأكسجين في الدم في طرازات Apple Watch من الجيل الحالي في الولايات المتحدة.

يتسبب انقطاع النفس أثناء النوم في توقف الشخص عن التنفس أثناء النوم، مما قد يؤدي إلى التعب المفرط. وعادة ما يتم تشخيصه من خلال دراسة النوم، ويتطلب إصلاحه جهاز تنفس مثل جهاز CPAP. يُقال إن Apple Watch Series 10 وUltra 2 ستتمكنان من اكتشاف انقطاع النفس أثناء النوم باستخدام تتبع النوم في Apple Watch، مما يوفر قراءة بعد جمع بيانات النوم لعدة أيام.

كما أرادت Apple أيضًا تضمين مراقبة ضغط الدم، لكن هذه الميزة لم تكن جاهزة للإطلاق ولن يتم تضمينها في Series 10.

‏Apple Watch Ultra 3

إذا كانت هناك ميزات صحية جديدة في Apple Watch Series 10، فستضيفها Apple أيضًا إلى الجيل التالي من Apple Watch Ultra الذي سيأتي هذا الخريف، ولا نتوقع تصميمًا جديدًا أو أي تغييرات مادية أخرى للجهاز، لكنه سيحصل على نفس الشريحة وميزات الصحة التي تخطط Apple لإضافتها إلى Apple Watch Series 10.

‏Apple Watch SE 3

قد تحصل Apple Watch SE 3 على تحديث هذا الخريف، وهناك شائعات تفيد بأن Apple ستستخدم غلافًا بلاستيكيًا بدلاً من غلاف من الألومنيوم للجهاز.

ستعمل مادة بلاستيكية صلبة على خفض التكاليف، كما أنها أكثر متانة من الألومنيوم من حيث الخدوش والسقوط. يمكن أيضًا تصنيع مثل هذه Apple Watch بمجموعة من الألوان الزاهية، والتي قد تجذب الأطفال.

كانت Apple تروج لـ Apple Watch كخيار للآباء الذين يريدون منح أطفالهم جهازًا للتواصل والسلامة، ويمكن أن تساعد Apple Watch SE‌ الأقل تكلفة في التمييز بين الجهاز ونماذج Apple Watch المصنوعة من الألومنيوم.

لم تستخدم Apple البلاستيك لغلاف أي جهاز منذ ‌iPhone‌ 5c، وهو هاتف جاء بألوان زاهية الأزرق والأصفر والوردي والأخضر. بصرف النظر عن المادة الجديدة، من المتوقع أن يكون لـ ‌Apple Watch SE‌ نفس التصميم العام بدون تحديثات ولا تغييرات أخرى في الميزات باستثناء شريحة محسنة.

‏AirPods 4

هناك نسختان من ‌AirPods 4‌ قيد العمل، وكلاهما يتميز بتصميم جديد. ستبدو AirPods المحدثة وكأنها مزيج بين AirPods الحالية وAirPods Pro، مع اعتماد Apple على ساق أقصر. يقول ‌Mark Gurman‌ من Bloomberg أنه سيكون هناك ملاءمة محدثة، لكن لم يتضح بعد ما يعنيه ذلك.

ستحتوي ‌AirPods 4‌ ذات السعر الأعلى على إلغاء الضوضاء النشط، وهي ميزة كانت مقتصرة سابقًا على ‌AirPods Pro‌ وAirPods Pro.

‏Pods Max سيكون الطراز الأقل تكلفة ترقية مباشرة لـ AirPods 3 الحالية.

لم يتم تحديد أسعار هذه الطرز الجديدة بعد. تبلغ تكلفة AirPods 3‌ 179 دولارًا (مع علبة MagSafe‌)، وAirPods 2 129 دولارًا، وAirPods Pro‌ 2 249 دولارًا، لذا تحتاج Apple إلى تسعير الطراز الجديد في مكان ما في المنتصف. يمكن أن تحصل AirPods 4‌ الأقل تكلفة على انخفاض في السعر لجعلها أقرب إلى AirPods 2، والتي سيتم إيقاف إنتاجها، ويمكن أن يتراوح سعر طراز ANC بين 180 دولارًا و200 دولار، وهو أقل بكثير من AirPods Pro‌.

ستقوم Apple بتحديث علبة AirPods 4‌، وقد يكون لها مظهر جديد. ستحصل على مكبر صوت لـ Find My، مما يسمح لها بتشغيل صوت عند فقدها، وستحتوي على منفذ USB-C للشحن بدلاً من منفذ Lightning. كما سيظل شحن ‌MagSafe‌ ميزة.

‏iPad mini 7

قد يشهد iPad mini 7 تحديثًا في عام 2024، ولكن من غير المرجح أن يأتي في حدث Apple في سبتمبر. يقال إن Apple تخطط لعقد حدث ثانٍ في أكتوبر 2024، وسيكون من المنطقي أكثر أن يخرج iPad mini الجديد إلى جانب أجهزة Mac M4 الجديدة.

من المتوقع حدوث تغييرات قليلة في الجيل التالي من iPad mini‌، وسيستمر في الحصول على حجم شاشة 8.3 بوصة مع زر تشغيل Touch ID.

قد يكون هناك تغيير صغير في الشاشة لتقليل تأثير "التمرير الهلامي" الذي اشتكى منه بعض الأشخاص مع iPad mini‌ 6. يشير التمرير الهلامي إلى التأخير الملحوظ أحيانًا عند التمرير عموديًا عبر محتوى نصي مثل صفحة ويب.

نتوقع أن يحتوي ‌iPad mini‌ على نسخة من شريحة A17 أو A18 متوافقة مع Apple Intelligence، وقد نحصل على ألوان جديدة وكاميرا أمامية مطورة ودعم Wi-Fi 6E.

‏iPad 11

لم يتم تحديث iPad منذ عام 2022، وقد تأخر تحديثه. هناك شائعات تشير إلى أننا قد نحصل على طراز جديد في عام 2024، ولكن من المحتمل أيضًا أن يخرج في وقت لاحق من العام.

لا توجد شائعات حول ميزات جديدة للجيل القادم من ‌iPad‌، ولكن من المتوقع أن يحصل على شريحة أفضل من سلسلة A.

