شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على خاصية "Family Center".. ميزة يوتيوب الجديدة المخصصة للأطفال والان مع تفاصيل الخبر

أعلن موقع يوتيوب عن ميزة جديدة تسمى Family Center والتي ستتيح للآباء مراقبة حسابات أطفالهم عن قرب من خلال الإشعارات والرؤى المشتركة، وقالت المنصة في تدوينة إن الميزة ستبدأ في طرحها في جميع البلدان هذا الأسبوع.

وقال موقع يوتيوب: "تم تصميم هذه التجربة الجديدة لإبقاء الآباء على علم بنشاط قناة المراهقين على يوتيوب ومساعدتهم على تقديم التشجيع والمشورة بشأن إنشاء محتوى مسؤول".

ضمن خيار Family Center، يمكن للآباء والمراهقين ربط حساباتهم على يوتيوب معًا، حيث سيتيح هذا للآباء الوصول إلى رؤى حول قنوات أطفالهم المراهقين مثل عدد التحميلات والاشتراكات والتعليقات.

سيتم أيضًا إخطار أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني عندما يقوم أطفالهم المراهقون بتحميل مقطع فيديو أو بدء بث مباشر على قناتهم على يوتيوب.

وقالت الشركة المملوكة لشركة الفابت: "إن تطوير هذه المنتجات يسترشد بخبراء مستقلين في تنمية الطفل، والتعلم الرقمي، ووسائل إعلام الأطفال الذين ينتمون إلى خلفيات أكاديمية وغير ربحية وسريرية".

وكشفت أيضًا أن المنتجات التي تركز على الشباب مثل YouTube Kids تشهد أكثر من 100 مليون مشاهد نشط مسجل الدخول والخروج كل شهر.

وفي نوفمبر من العام الماضي، طرحت المنصة ضمانات جديدة للمراهقين مثل الحد من التوصيات المتكررة لمقاطع الفيديو التي تقارن الميزات البدنية، أو تجعل مستويات معينة من اللياقة البدنية مثالية، أو تعرض العدوان الاجتماعي في شكل معارك وترهيب بدون اتصال.