شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيمس ويب يرصد زوجًا من المجرات يشكل علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

اكتشف تلسكوب جيمس ويب الفضائي مجرة جديدة ذات شكل مثير للتساؤلات وعلامات غريبة تظهر عليها وفقا لما قاله أحدث تقرير.

وقال التقرير، استمتعت شبكة الإنترنت كثيرًا في العام الماضي عندما اكتشف المشاهدون ة مجرة ​​بدت وكأنها علامة استفهام في صورة التقطها تلسكوب جيمس ويب الفضائي، والآن عثر ويب على مجرة ​​أخرى تثير التساؤلات، وتكشف أسباب شكلها غير المعتاد عن حقيقة مهمة حول كيفية نظر التلسكوب إلى بعض أبعد المجرات التي تم رصدها على الإطلاق.

المجرة الجديدة التي تشبه علامة الاستفهام هي جزء من صورة لمجموعة مجرات MACS-J0417.5-1154، وهي ضخمة للغاية لدرجة أنها تشوه الزمان، تمارس الأجسام الضخمة للغاية في هذه الحالة، مجموعة من المجرات العديدة قدرًا كبيرًا من قوة الجاذبية لدرجة أنها تثني الفضاء، وبالتالي يتم تمديد الضوء الذي يمر عبر هذه الأجسام.

ويعد الأمر مشابه لاستخدام عدسة مكبرة، وفي بعض الحالات يمكن لهذا التأثير المسمى بالعدسة الجاذبية، أن يجعل نفس المجرة تظهر عدة مرات في أماكن مختلفة داخل صورة واحدة.

هذه الحالة الخاصة هي نتيجة اصطفاف الأرض ومجموعة المجرات والمجرة المستهدفة على نفس النحو، ويطلق عليها عدسة الجاذبية السريّة الزائدية. يوجد في الواقع زوج واحد من المجرات هنا، لكن العدسة تجعله يظهر خمس مرات ويخلق شكل علامة الاستفهام.

وقال عالم الفلك غيوم ديسبريز من جامعة سانت ماري في هاليفاكس، نوفا سكوشا، في بيان: "نحن نعلم فقط عن ثلاثة أو أربعة حالات من تكوينات عدسات الجاذبية المماثلة في الكون المرئي، مما يجعل هذا الاكتشاف مثيرًا، لأنه يوضح قوة ويب ويشير إلى أنه ربما الآن سنجد المزيد من هذه التكوينات ".

تم التقاط الصورة باستخدام أداة NIRCam التابعة لمرصد ويب، لكن الباحثين استخدموا أيضًا أداة NIRISS التابعة لمرصد ويب لتحديد مكان حدوث تشكل النجوم، حتى في مجرة ​​تقع على بعد مليارات السنين الضوئية، ويمكن زيادة معدل تشكل النجوم عندما تكون مجرتان في عملية اندماج أو تصادم.

وقال عالم الفلك فيسينتي استرادا كاربنتر من جامعة سانت ماري: "إن معرفة متى وأين وكيف يحدث تكوين النجوم داخل المجرات أمر بالغ الأهمية لفهم كيفية تطور المجرات على مدار تاريخ الكون".

وتُظهر المجرتان في زوج علامة الاستفهام تكوينًا نشطًا للنجوم في عدة مناطق مضغوطة، ومن المحتمل أن يكون ذلك نتيجة لاصطدام الغاز من المجرتين، ومع ذلك، لا يبدو شكل أي من المجرتين مضطربًا للغاية، لذلك ربما نشهد بداية تفاعلهما مع بعضهما البعض".

بالإضافة إلى كونها غريبة، فإن المجرات التي نراها هنا هي نماذج مفيدة لما كانت عليه مجرتنا عندما كانت أصغر سنا.

وقال مارسين ساويكي من جامعة سانت ماري: "هذه المجرات، التي شوهدت منذ مليارات السنين عندما كانت عملية تكوين النجوم في ذروتها، تشبه الكتلة التي كانت عليها مجرة ​​درب التبانة في ذلك الوقت، ويسمح لنا ويب بدراسة كيف كانت مجرتنا في سنوات المراهقة".