شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هل ستتوقف آبل عن آيفون 15 برو ماكس وأيربودز قريبًا؟ والان مع تفاصيل الخبر

لم يبق سوى أسبوع واحد على إطلاق هاتف ايفون 16 الكبير من آبل، والإثارة واضحة حيث تستعد الشركة للكشف عن هاتفها الذكي الذكي هذا الشهر، ومع ذلك يمكن لشركة أبل أن تقوم بإيقاف طرازات آيفون القديمة، ستة منها على الأقل عند الإعلان عن أجهزة آيفون الجديدة.

في الواقع، يمكن أن تتضمن قائمة الطرازات ايفون 15 برو ماكس الحالي بالإضافة إلى أحدث التقارير هذا الأسبوع، قد يبدو الأمر صادمًا للكثيرين أن شركة آبل قد تتوقف عن بيع أحد موديلاتها المتميزة، لكن هذا لا يختلف تمامًا عن الطريقة التي عملت بها الشركة على مر السنين.

من المحتمل أن تواجه نماذج آيفون من آبل عملية الإعدام

يمكن إيقاف طرازات آيفون وأجهزة آبل الأخرى هذه بعد الإطلاق الكبير هذا الشهر:

– آيفون 15 برو

– آيفون 15 برو ماكس

– آيفون 14 بلس

– آيفون 13

– سماعات اير بودز 2

– آيفون 13 ميني

– سماعات AirPods Pro الجيل الأول

ومن المثير للاهتمام أن نرى أن iPhone 15 و15 Plus لم يتم ذكرهما في القائمة، مع الأخذ في الاعتبار أن كلا الطرازين لن يحصلا على ميزات Apple Intelligence.

توقف إنتاج iPhone 15 Pro Max: هل يجب على الناس شرائه الآن؟

لدى شركة آبل عادة التوقف عن المنتجات في كثير من الأحيان، وهي تفعل ذلك كل عام تقريبًا، بعد قولي هذا، يمكنك بسهولة شراء موديلات آيفون الأقدم في السوق، سواء من المتاجر غير المتصلة بالإنترنت أو عبر الإنترنت، والحصول على كل دعم تحديث iOS ودعم الأجهزة من الشركة.

إن التوقف عن منتج ما يعني بشكل فعال أن شركة آبل ستتوقف عن تصنيع النماذج ولكن مبيعاتها لا تنتهي عند هذا الحد.

لذا، إذا كنت تخطط للحصول على طرازات آيفون التي تدعم الذكاء الاصطناعي مثل 15 Pro أو 15 Pro Max، فقد يكون الوقت مناسبًا للنظر فيها، خاصة إذا كانت الصفقات عليها تجعلها مغرية.

تتم إضافة المنتجات التي تفقد دعم آبل إلى القائمة القديمة أو القديمة، وهو ما يحدث فقط بعد 5 إلى 7 سنوات من إطلاق الجهاز وإتاحته للبيع في السوق.

مخاوفك بشأن توقف آبل عن منتج مثل 15 برو ماكس لا ينبغي أن تمنعك من شرائها اليوم أو حتى بعد بضع سنوات.