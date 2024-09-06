شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ويندوز 11 يتفوق على windows 10 ويصبح الأكثر استخداماً للألعاب المحمولة والان مع تفاصيل الخبر

تقول مايكروسوفت إن نظام التشغيل ويندوز 11 قد تجاوز سابقه، ويندوز 10، ليصبح نظام التشغيل الأكثر استخدامًا بين اللاعبين على Steam، يمثل هذا علامة فارقة مهمة لنظام التشغيل منذ إطلاقه في أكتوبر 2021، وفقًا لإحصائيات مسح الأجهزة التي أجرتها Steam لشهر أغسطس، أصبح استخدام ويندوز 11 من قبل اللاعبين 50.8 بالمائة، مما يمثل زيادة تزيد عن 3.4 بالمائة عن يوليو.

من ناحية أخرى، انخفض نظام التشغيل ويندوز 10 إلى 48.7 بالمائة، مسجلاً انخفاضًا بنحو 3.3 بالمائة عن الشهر السابق، حسبما ذكرت مجلة فوربس.

يأتي هذا التطوير متأخرًا بشكل محرج بالنسبة لشركة مايكروسوفت حيث مرت بالفعل 3 سنوات منذ إطلاق ويندوز 11، علاوة على ذلك يظل اللاعبون أكثر تحديثًا للبرامج من مجتمع الحوسبة العام.

على الرغم من خطط مايكروسوفت لإنهاء الدعم للإصدار الأقدم في أكتوبر 2025، فقد حافظ ويندوز 10 على حضور قوي بين لاعبي الكمبيوتر الشخصي حتى الآن، وفي الوقت نفسه خلال هذه الفترة ظلت معدلات استخدام نظامي التشغيل macOS وLinux على Steam دون تغيير.

وفقًا لأرقام حصة سوق ويندوز في جميع أنحاء العالم الصادرة عن Statcounter، لا يزال ويندوز 10 مستخدمًا على ما يقرب من ثلثي (64.2%) أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظام ويندوز في يوليو، واستحوذ ويندوز 11 على حصة سوقية تبلغ حوالي 32% في أغسطس من هذا العام.

وفقًا للتقارير، أظهرت البيانات المسربة من أكتوبر من العام الماضي أن أكثر من 400 مليون جهاز كان يستخدم نظام التشغيل ويندوز 11 في ذلك الوقت، ومع ذلك يمثل ذلك معدل قبول واعتماد أبطأ لنظام التشغيل الجديد مقارنة بنظام التشغيل ويندوز 10، الذي وصل إلى نفس العدد من الأجهزة النشطة خلال عام من إطلاقه.

والجدير بالذكر أن القبول الأبطأ لنظام التشغيل ويندوز 11 يُعزى جزئيًا إلى معايير أهلية الترقية الأكثر صرامة، بما في ذلك متطلبات الأجهزة الإلزامية مثل وحدات المعالجة المركزية وشريحة أمان TPM التي تم إصدارها اعتبارًا من عام 2018 فصاعدًا.

ولم يتمكن العديد من مستخدمي ويندوز 10 من إجراء التبديل على الرغم من تقديمه كترقية مجانية بسبب متطلبات أجهزة مايكروسوفت لنظام التشغيل ويندوز 11.

بالمقارنة، تمكن ملايين المستخدمين من الترقية إلى ويندوز 10 دون الحاجة إلى أجهزة جديدة أثناء التحول من ويتدوز 7 ويندوز 8 إلى ويندوز 10، وقد أصبح هذا ممكنًا بسبب عدم وجود قيود صارمة على الأجهزة في ذلك الوقت.