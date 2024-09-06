شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: 78% من الإناث واجهن ملفات تعريف وهمية على تطبيقات المواعدة والزواج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في عالم رقمي متزايد، أحدثت تطبيقات المواعدة والزواج ثورة في الطريقة التي يشكل بها الناس العلاقات، حيث تتجاوز هذه المنصات الحواجز التقليدية، مثل المسافة الجغرافية والقيود الاجتماعية، مما يجعل من الأسهل على الأفراد التواصل مع شركاء متشابهين في التفكير.

وتوفر المواعدة للأفراد العازبين واجهة مريحة وبديهية للقاء الشركاء المحتملين، وغالبًا ما تكون هذه المنصات الرقمية غير منتجة كما يقول تقرير المسح أن "78% من المستجيبات الإناث شاركن في مواجهة ملفات تعريف وهمية على تطبيقات المواعدة أو الزواج".

يكشف المسح أيضًا أن 48% من المستجيبات اللواتي شملهن الاستطلاع أفادن بتعرضهن لضرر الصحة العقلية من مثل هذه التطبيقات.

قام Juleo، وهو نادي حصري للعزاب، بالشراكة مع YouGov، وهي شركة رأي عام عالمية، باستطلاع رأي أكثر من 1000 فرد من أفضل 8 مدن هندية لالتقاط الاتجاهات المستمرة في التوفيق بين الأشخاص في الهند.

يكشف التقرير عن رؤى مذهلة حول قضايا مثل مطابقة العزاب للملفات الشخصية عبر الإنترنت ولكنهم لا يلتقون بآفاقهم شخصيًا، والمخاوف بشأن السلامة وصدق الملفات الشخصية، وإرهاق تطبيقات المواعدة والتكاليف الصحية العقلية التي يتعرض لها الأشخاص أثناء استخدام تطبيقات المواعدة والزواج، أصبحت تطبيقات المواعدة والزواج شائعة بين الشباب، حيث توفر إمكانية الوصول إلى مجموعة كبيرة من المطابقات التي لا يستطيع صناع التوفيق بين البشر مطابقتها.

ومع ذلك، يوضح التقرير أن 2 من كل 3 أفراد استخدموا تطبيقات ومواقع المواعدة أو الزواج لم يسبق لهم عقد اجتماع شخصي مع شريكهم المحتمل، مما يشير إلى نقص شائع في الاتصالات في الحياة الواقعية، في حين أن هناك عدة أسباب مسؤولة عن هذا الاتجاه، فإن عدم القدرة على العثور على ملفات تعريف جيدة والتجاهل يتصدران القائمة.

واجه 78% من المستجيبات الإناث ملفات تعريف مزيفة على هذه المنصات، وبالتالي، تعرب النساء عن رغبة قوية في تحسين الخصوصية والتحكم بشكل أفضل في ملفاتهن الشخصية، ويعتقد 74% من جميع الرجال والنساء أن ملفاتهم الشخصية يجب أن تكون مرئية فقط لأولئك الذين يختارونهم.

في الواقع، تشعر 82% من النساء أن التحقق من الهوية الحكومية ضروري لمنصات المواعدة أو الزواج، مما يؤكد على أهمية التحقق من الهوية من أجل السلامة، وهذا شيء ربما ينبغي للحكومات أن تصر على فرضه في ضوء عمليات الاحتيال على هذه التطبيقات.

وعلاوة على ذلك، هناك العواقب العاطفية والنفسية المرتبطة التي يتعين على الشباب التعامل معها، حيث أن العملية برمتها شاقة ومجهدة عاطفياً. أفاد ما يقرب من نصف جميع المستجيبين بتعرضهم لضرر الصحة العقلية من استخدام منصات المواعدة أو الزواج.

يفرض تسهيل الاتصالات عبر الإنترنت عبئًا على الناس لترك انطباع أول رائع، حيث قال 62% من المستجيبين إنهم يشعرون بالضغط للحفاظ على محادثة بارعة، ويكشف الاستطلاع أيضًا أن 3 من كل 4 نساء يشعرن بالإرهاق بسبب تجاربهن على تطبيقات ومواقع المواعدة أو الزواج، وبسبب العبء العاطفي الناجم عن حلقة التمرير التي لا نهاية لها على مثل هذه المنصات، يشارك 70% من جميع الرجال والنساء أن هذه الميزة غير مجدية وتزيد من بؤسهم.

وبشكل عام، يرغب 2 من كل 3 أشخاص في الحصول على برنامج ذكاء اصطناعي شخصي يساعدهم في العثور على الملفات الشخصية بدلاً من البحث الذي لا ينتهي.