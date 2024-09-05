شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلوتوث 6.0 يجلب تكنولوجيا جديدة تساعد أبل على تحسين شبكة Find My والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مجموعة (Bluetooth SIG) هذا الأسبوع عن مواصفات الجيل القادم من التكنولوجيا المسماة "Bluetooth 6.0"، وهي تجلب عددًا من التحسينات إلى البروتوكول اللاسلكي، ولكن أحدها سيساعد أبل على تحسين شبكة Find My الخاصة بها لأجهزة التتبع.

بلوتوث 6.0 يأتي بوعى حقيقي بالمسافة

نشرت مجموعة Bluetooth SIG مقالاً (عبر BGR) يوضح بالتفصيل كل ما هو جديد حول Bluetooth 6.0، ومن أبرز ما يميزه تقنية Bluetooth Channel Sounding، والتي توصف بأنها ابتكار يجلب "وعيًا حقيقيًا بالمسافة".

الوصف واضح تمامًا في القول بأن "حلول Find My يمكن تحسينها بشكل كبير" باستخدام Bluetooth 6.0، حيث إنها تفتح "دقة بمستوى السنتيمتر على مسافات كبيرة"، بعبارة أخرى، من المتوقع أن توفر تقنية Bluetooth 6.0 المسافة الدقيقة بين الأجهزة.

نظرًا لأن شبكة Find My من أبل تعتمد على Bluetooth، فإن وجود تقنية محسنة للوعي بالمسافة من شأنه بالتأكيد أن يساعد المستخدمين في العثور على أجهزتهم المفقودة بسهولة أكبر، وتعتمد Apple حاليًا على تقنية النطاق العريض للغاية لقياس المسافة بين الأجهزة بدقة، وهي تتيح ميزة Precision Finding لمستخدمي iPhone وApple Watch وAirTag.

كما تضيف تقنية Bluetooth Channel Sounding طبقة إضافية من الأمان للمصادقة، وهو أمر مفيد للمفاتيح الرقمية، بالإضافة إلى ذلك، يمكن لـ Bluetooth 6.0 أيضًا نقل إطارات بيانات أكبر وتمكين زمن انتقال أقل لتطبيقات الصوت.



لسوء الحظ، لا توجد تفاصيل حول موعد اعتماد Apple لـ Bluetooth 6.0، ونظرًا لأن البروتوكول الجديد قد تم الإعلان عنه مؤخراً، فقد يستغرق الأمر عامًا على الأقل قبل أن نرى الأجهزة الأولى المجهزة بالإصدار الجديد من Bluetooth.