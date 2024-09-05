شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الولايات المتحدة تستعد للتحقيق مع عمالقة البيع بالتجزئة عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

تشتهر شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت ببيع منتجات رخيصة مثل ملابس الأطفال وأدوات المطبخ والإلكترونيات، وتخطط لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية (CPSC) معرفة التكاليف الحقيقية التى تخفضها شركات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت لبيع هذه المنتجات بأسعار أقل.

أصدر مفوضا لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بيتر فيلدمان ودوجلاس دزياك بيانًا مشتركًا اليوم يدعوان فيه موظفيهما إلى تقييم عمليات مواقع التجارة الإلكترونية الأجنبية، حيث يستشهد البيان ببعض الشركات على أنها تثير مخاوف.



بدأت التقارير الإخبارية الأخيرة عن "منتجات قاتلة للأطفال الرضع والأطفال الصغار" التى يتم بيعها على هذه المنصات فى رفع الإعلام الحمراء فى لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية.



وجد تقرير حديث من The Information أن العديد من منتجات الأطفال الرضع تعتبر غير آمنة، مثل ملابس الأطفال ذات الرباط المعروضة للبيع والتى تم وضع علامة عليها من قبل الجهات التنظيمية على أنها تشكل خطر الاختناق.



وجد موقع أخبار صناعة الأزياء Fashion Dive أن هناك شركة منهم تبيع بيجامات الأطفال من العلامات التجارية التى حكمت لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية بأنها تنتهك "معايير قابلية الاشتعال لملابس نوم الأطفال".



تعد لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية ليست أول وكالة حكومية أمريكية تفحص شركات التجارة الإلكترونية الأجنبية، قفى العام الماضى، أصدرت لجنة المراجعة الاقتصادية والأمنية الأمريكية الصينية موجزًا تفصيليًا للتحديات التى تفرضها "منصات الموضة السريعة الصينية".



وتساءلت اللجنة عن استغلال هذه المنصات المزعوم للثغرات التجارية والمخاوف بشأن بيعها للسلع التى تشكل مخاطر على سلامة المنتج، وتنتهك حقوق النشر والعلامات التجارية وتستخدم العمالة القسرية لصنع وبيع المنتجات.