تكنولوجيا: كشفت ASUS عن لابتوب Zenbook S 14 بميزة Copilot+ PC والمدعومة بمعالج Intel في Always Incredible Media Day لـ IFA 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - برلين، المانيا، سبتمبر، 2024 — قامت شركة ASUS اليوم بعرض أحدث ابتكاراتها التكنولوجية خلال فعالية “Always Incredible Media Day” التي أقيمت ضمن فعاليات معرض IFA 2024 في برلين، بألمانيا. وأكدت الشركة على التزامها برؤيتها “الذكاء الاصطناعي المتواجد في كل مكان. إمكانيات مذهلة” من خلال الكشف عن مجموعة جديدة من أجهزة الكمبيوتر المزودة بميزة Copilot+ من ASUS من الجيل التالي. وتم تزويد هذه الأجهزة بأحدث معالجات Intel® Core™ Ultra processors (Series 2)، مما يضمن توفير أداء استثنائي وأسلوب راقٍ لتقديم تجربة ذكاء اصطناعي مذهلة.

واستغلت ASUS الإمكانات الكاملة لمعالجات Intel® Core™ Ultra processors (Series 2) في تشكيلتها الشاملة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة، حيث تم تحسين كل منها لتلبية متطلبات طاقة الوات المختلفة وتفضيلات المستخدمين. وتتفوق أجهزة ASUS AI الجديدة على أجهزة الشركات المنافسة بفضل الأداء الفائق، والأشكال المتنوعة، والنطاق الواسع من الأسعار الذي يناسب مختلف الميزانيات والاحتياجات. وبفضل وحدة المعالجة العصبية (NPU) المدمجة التي تقدم ما يصل إلى 48 تيرا عملية في الثانية (TOPS)، تتيح هذه الأجهزة إمكانيات مذهلة للذكاء الاصطناعي على الجهاز. وستحصل الطرازات الجديدة على تحديث مجاني لتجربة ميزة Copilot+i عند توفرها.

لعب تعاون الشركة مع Intel دورًا رئيسيًا في إحياء هذه الأجهزة المتطورة. وقال رانغون تشانغ، نائب رئيس شركة ASUS ورئيس وحدة الأعمال الاستهلاكية: “إن معالجات Intel® Core™ Ultra القوية التي تمتاز بها أحدث أجهزة Zenbook وVivobook وExpertBook المحمولة، وNUC Mini PC تقدم أداءً لا مثيل له وتوفر مجموعة واسعة من تجارب الذكاء الاصطناعي”. وأضاف: “من خلال هذه الأجهزة الجديدة، نمكن المستخدمين من استغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي للاستمتاع بحوسبة أذكى وأكثر سهولة”.

وفي هذا الصدد، قالت ميشيل جونستون هولتوس، النائب التنفيذي لرئيس شركة Intel والمديرة العامة لمجموعة حوسبة العملاء: “بالتعاون مع ASUS، نرتقي بتجربة المنتجات للمستهلكين والشركات على حد سواء. فأجهزة اللابتوب من ASUS المزودة بمعالجات Intel® Core™ Ultra processors (Series 2) توفر أداءً لا مثيل له، مع عمر بطارية طويل، وميزات أمان متقدمة، وقدرات ذكاء اصطناعي متطورة. وسواءً في الإنتاجية أو الإبداع، ترتقي هذه الأجهزة بتجربة المستخدم إلى آفاق جديدة في جميع القطاعات.”

سلسلة Zenbook S: صُممت بدقة للاستمتاع بأداء فائق القوة.

يعيد جهاز Zenbook S 14 (UX5406) الجديد وضع آفاق جديدة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة فائقة السهولة في الحمل والنقل، حيث يجمع بين التصميم الرائع والأداء الاستثنائي. ويُعد هذا الجهاز الفاخر الأنحف بين أجهزة ASUS فائقة السهولة في الحمل والنقل بحجم 14 بوصة، وبسمك 1.1 سم فقط ووزن خفيف جدًا يبلغ 1.2 كجم. ويتميز الغطاء الخارجي بصنعه من مادة Ceraluminum الحصرية من ASUS، التي تجمع بين الإحساس الدافئ للمواد الخزفية وقوة الألومنيوم، مما يضع بين أيديكم تصميمًا استثنائيًا ومتميزًا بالمتانة العالية. كما تم تحسين منطقة لوحة المفاتيح بتصميم شبكي هندسي يضم 2,715 فتحة تهوية محفورة بتقنية CNC، مما يعزز تدفق الهواء وتبديد الحرارة لتحقيق أداء مثالي.

وعلى الرغم من تصميمه فائق النحافة، يقدم جهاز Zenbook S 14 أداءً قويًا بفضل معالج Intel® Core™ Ultra processors (Series 2), الذي يُنجز ما يصل إلى 48 تيرا عملية في الثانية (NPU TOPS) ويقدم أحدث تجارب الذكاء الاصطناعي. كما يضم الهيكل الأنيق شاشة Lumina OLED بدقة 3K ومعدل تحديث 120 هرتز، مما يوفر مرئيات مذهلة، في حين يقدم نظام الصوت المكون من أربعة مكبرات تجربة صوت سينمائية. ويضمن إلغاء الضوضاء باستخدام الذكاء الاصطناعي وضوحًا تامًا للمكالمات الجماعية، كما تدعم كاميرا FHD AiSense IR تأثيرات الذكاء الاصطناعي لتحسين التفاعلات المرئية.

ولتعزيز أدائه الاستثنائي، يتميز جهاز Zenbook S 14 ببطارية طويلة الأمد بسعة 72 وات في الساعة، ومجموعة كاملة من منافذ الإدخال والإخراج لضمان الاتصال السلس، وميزات أمان متقدمة. كما يحتوي على لوحة لمس موسعة بنسبة عرض إلى ارتفاع 16:10، وتتضمن إيماءات ذكية تتيح للمستخدمين ضبط سطوع الشاشة ومستوى الصوت بسهولة. ويتوفر Zenbook S 14 الآن للطلب المسبق على موقع اسوس السعودية https://bit.ly/4cTXh3H .