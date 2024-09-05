شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تعلن عن 5 ميزات جديدة لمستخدمى أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جوجل مؤخرًا خمس ميزات جديدة ومثيرة لمستخدمى أندرويد والتى تعد بتحسين طريقة تفاعلك مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والساعات التي تعمل بنظام Wear OS، وسواء كنت شخصًا يعتمد على أدوات إمكانية الوصول، أو تحب اكتشاف موسيقى جديدة، أو تريد الاستعداد بشكل أفضل للكوارث الطبيعية، فإن هذه التحديثات تحتوي على شيء للجميع.

ميزة TalkBack للأشخاص الذين يعانون من ضعف البصر

بالنسبة للمستخدمين المكفوفين أو الذين يعانون من ضعف البصر، قد يكون التنقل عبر المحتوى الرقمي أمرًا صعبًا، TalkBack من جوجل هي أداة إمكانية وصول مصممة للمساعدة من خلال قراءة النص بصوت عالٍ على الشاشة، الآن، مع تحديث جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي المتقدم من جوجل والذي يسمى Gemini.

ويمكن لـ TalkBack أيضًا وصف الصور بمزيد من التفصيل، تخيل التمرير عبر صورك، أو تصفح مواقع التسوق عبر الإنترنت، أو التحقق من الصور على وسائل التواصل الاجتماعي - يمكن لـ TalkBack الآن أن يخبرك بما في تلك الصور بوضوح أكبر، على سبيل المثال، بدلاً من مجرد قول "شخص"، قد يصف ملابس الشخص أو محيطه أو أفعاله، وهذا يجعل المحتوى الرقمي أكثر سهولة في الوصول إليه وغنيًا بالمعلومات، مما يسمح للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات بصرية بتجربة الصور بشكل أكثر اكتمالاً، تتوفر هذه الميزة على الأجهزة التي تدعم Gemini، مما يجعل التكنولوجيا أكثر شمولاً للجميع.

أداة التعرف على الموسيقى مثل Shazam

هل سمعت أغنية من قبل أثناء التمرير عبر موجز الوسائط الاجتماعية أو أثناء التسكع مع الأصدقاء، وتمنيت لو كنت تعرف ما هي؟ توفر لك ميزة Circle to Search الجديدة من جوجل ما تحتاجه، بدلاً من الحاجة إلى تبديل التطبيقات أو استخدام أداة التعرف على الموسيقى المنفصلة.

و​​يمكنك الآن ببساطة الضغط لفترة طويلة على زر الصفحة الرئيسية أو شريط التنقل على جهاز أندرويد الخاص بك، سيؤدي هذا إلى تنشيط ميزة Circle to Search، مما يسمح لك بتحديد الأغنية التي يتم تشغيلها حولك على الفور، لن يخبرك فقط بعنوان الأغنية والفنان، ولكنه يمنحك أيضًا خيار مشاهدة مقطع فيديو على YouTube للأغنية، توفر هذه الميزة الوقت وتجعل من السهل للغاية اكتشاف موسيقى جديدة دون مقاطعة ما كنت تفعله بالفعل.

الاستماع إلى صفحات الويب بصوت عالٍ

إذا كنت تفضل الاستماع إلى المحتوى بدلاً من قراءته، فقد أضافت جوجل ميزة جديدة إلى Chrome ستقرأ لك صفحات الويب بصوت عالٍ، سواء كنت تتابع آخر الأخبار أو تتبع وصفة أو تتصفح مدونة فقط، يمكنك الآن الاستماع إلى المحتوى المقروء، يمكنك حتى تخصيص الصوت والسرعة واللغة لتناسب تفضيلاتك، هذه الميزة مفيدة بشكل خاص إذا كنت تقوم بمهام متعددة، مثل الطهي أثناء الاستماع إلى وصفة، أو إذا وجدت ببساطة أنه من الأسهل الاستماع بدلاً من القراءة، إنها تحول أي صفحة ويب إلى تجربة صوتية، مما يسهل على المستخدمين الذين قد يواجهون صعوبة في القراءة أو يستمتعون بالاستماع فقط.

كن متيقظًا مع أنظمة تنبيه الزلازل من جوجل

يمكن أن تكون الزلازل مرعبة، لكن نظام تنبيهات الزلازل من جوجل يهدف إلى إعطائك تنبيهًا قبل بدء الهزة، هذا النظام، الذي يستخدم البيانات من ملايين أجهزة أندرويد للكشف عن الزلازل في الوقت الفعلي، يتوسع الآن لتغطية جميع الولايات الأمريكية وستة أقاليم، إذا كنت في منطقة تم فيها اكتشاف زلزال، فسيرسل لك جهاز أندرويد تنبيهًا قبل بضع ثوانٍ من بدء الاهتزاز، يمكن أن تكون هذه الثواني القليلة حاسمة، حيث تمنحك الوقت للاحتماء والاستعداد، بعد الزلزال، سيوفر التنبيه أيضًا نصائح حول ما يجب عليك فعله بعد ذلك، مما يساعدك على البقاء آمنًا أثناء الحدث وبعده.

الوصول إلى خرائط جوجل مباشرة من معصمك

أصبح استكشاف مدينة جديدة أسهل الآن مع توفر خرائط جوجل الآن دون اتصال بالإنترنت على ساعات Wear OS، تخيل أنك في إجازة وتريد الاستكشاف دون التحقق باستمرار من هاتفك، باستخدام هذه الميزة الجديدة، إذا قمت بتنزيل خريطة على هاتفك، فيمكنك الوصول إليها مباشرة من ساعتك الذكية حتى عندما لا يكون هاتفك معك، وهذا يعني أنه يمكنك التنقل في الشوارع، أو العثور على المواقع السياحية، أو العودة إلى فندقك دون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت أو هاتفك، بالإضافة إلى ذلك، تقدم خرائط جوجل على Wear OS الآن اختصارين جديدين: أحدهما يتيح لك البحث عن الوجهات باستخدام صوتك والآخر يتيح لك رؤية موقعك الحالي بنقرة واحدة فقط على وجه ساعتك، إنها طريقة مريحة لاستكشاف أماكن جديدة دون الحاجة إلى ربط هاتفك بها.

من سيحصل على هذه الميزات الجديدة؟

تم طرح هذه الميزات لمستخدمي أندرويد، ولكن قد يعتمد توفرها على جهازك المحدد ومكان إقامتك، على سبيل المثال، لن تتوفر أوصاف الصور TalkBack التي تعمل بنظام Gemini إلا على الأجهزة التي تدعم هذه التقنية، وبالمثل، فإن نظام Earthquake Alerts System مخصص للمستخدمين في الولايات المتحدة وأقاليمها، ومع ذلك، يجب أن تكون الميزات الأخرى مثل Circle to Search والقدرة على الاستماع إلى صفحات الويب في Chrome متاحة على معظم أجهزة أندرويد.