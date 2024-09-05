شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الصين تطور نموذج ذكاء اصطناعى للتنقيب على سطح القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وذكر تلفزيون "بريكس" تم الكشف عن النموذج الجديد في معرض الصين الدولي لصناعة البيانات الضخمة في مدينة "جوييانج" عاصمة مقاطعة "قويتشو" جنوب غربي الصين، مشيرا إلى أن المعهد أنشأ منصة "القمر الرقمي" الشاملة التي تضم بنك بيانات كاملا يتعلق بالأبحاث القمرية، ويعمل هذا النموذج اللغوي بمثابة "عقل ذكي" للمنصة.

ويساعد النموذج في تحديد الحفريات القمرية وحفظ حجمها وعمقها وشكلها، والذي من شأنه تزويد العلماء بمعلومات مهمة لدراستهم التطور الجيولوجي للقمر.

وقال "ليو جيان تشونج" الباحث في معهد الكيمياء الجيولوجية إن هناك أكثر من مليون حفرية قمرية يبلغ قطرها أكثر من كيلومتر واحد، مشيرا إلى أن تحديد جميع هذه الحفريات بشكل يديوي يعد أمرا مستحيلا.



ويحتاج الباحثون الآن فقط إلى إدخال صورة لحفرية قمرية وسيقوم النموذج اللغوي بتحديد شكلها وحجمها وعمرها بمعدل دقة يزيد عن 80%.



ونقل التلفزيون عن علماء قولهم إن تطور علم الكواكب يعتمد على عاملين اثنين وهما تقنيات استكشاف الفضاء العميق ومستوى معالجة البيانات وتطبيقها، مشيرا إلى أن البحث العلمي المبني على بيانات ضخمة يعمل على تغيير عملية التطور العلمي والتكنولوجي.



يشار إلى أن تليفزيون "بريكس" هو قناة إعلامية تهتم بالشئون السياسية والاقتصادية والتاريخية والفنية للدول الأعضاء في مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، فضلا عن الدول التي انضمت حديثا وتشمل مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية وإيران وإثيوبيا.