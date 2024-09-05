شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يوتيوب يتيح الآن للآباء مراقبة قنوات أبنائهم المراهقين والان مع تفاصيل الخبر

تطرح شركة يوتيوب ميزة الإشراف الجديدة على مستوى العالم هذا الأسبوع، والتى تمكن الآباء من ربط حساباتهم بحسابات أطفالهم المراهقين.

ووفقًا ليوتيوب فإن القيام بذلك سيساعد الآباء على أن يكونوا أكثر وعيًا بنشاط أطفالهم المراهقين وتشجيع الممارسات الآمنة حول إنشاء المحتوى على المنصة، وأعلنت جوجل عن الميزة لأول مرة الشهر الماضى.

ويمكن ربط الحسابات داخل مركز العائلة على YouTube، ما يسمح للآباء برؤية الرؤى المشتركة مثل الاشتراكات والتعليقات وعدد التحميلات التى قام بها أطفالهم، وسيتم أيضًا إرسال إشعارات عبر البريد الإلكتروني إلى كلا الحسابين المرتبطين للإشارة إلى النشاط الملحوظ، مثل عندما يقوم المراهق بتحميل مقطع فيديو جديد أو يبدأ بثًا مباشرًا.

ويطلق موقع يوتيوب على هذه الميزة "الإصدار الأول" الذي يعتمد على أدوات الإشراف الحالية لحسابات المراهقين، وقد تتم إضافة ميزات إضافية لتوفير مزيد من الرؤى حول نشاط المراهقين.

ويقول موقع يوتيوب أيضًا إن الميزة توفر "تحكمًا متبادلًا" ما يعني أن المراهقين أو الآباء سيكون لديهم القدرة على إيقاف تشغيل الإشراف فى أى وقت.