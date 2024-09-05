شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: EA FC 25 تعرف على موعد الطرح والمميزات وموعد الوصول والان مع تفاصيل الخبر

من المنتظر طرح لعبة كرة القدم الشهيرة EA FC 25 في نهاية سبتمبر الجاري، حيث تم فتح الطلبات المسبقة منذ فترة، وستكون هناك فترة وصول مبكر لمدة أسبوع لأصحاب إصدار Ultimate Edition من اللعبة، وفيما يلى كل ما تحتاج لمعرفته حول موعد لعبة EA FC 25.

موعد إصدار EA FC 25:

سيتم إصدار EA Sports FC 25 في 27 سبتمبر 2024، على منصات PS4 وPS5 وXbox One وXbox Series X|S والكمبيوتر الشخصي وNintendo Switch، لكن لم يتم تأكيد أوقات الفتح الدقيقة حتى الآن ولكن بناءً على السنوات السابقة، يجب إطلاق اللعبة في منتصف الليل بالتوقيت المحلي على وحدات التحكم وعلى الكمبيوتر الشخصي.

الوصول المبكر للعبة EA FC 25:

يجب على عشاق الللعبة الذين يرغبون في البدء في اللعب في أقرب وقت ممكن أن يطلبوا مسبقًا إصدار EA FC 25 Ultimate Edition، والذي يأتي مع سبعة أيام من الوصول المبكر، حيث تنطلق لعبة EA Sports FC 25 في الوصول المبكر في 20 سبتمبر 2024، وهو أيضًا الوقت الذي سيتمكن فيه مشتركين EA Play من بدء تجربة مجانية لمدة 10 ساعات من اللعبة.

ويجب أن تكون أوقات إطلاق الوصول المبكر هي نفسها الإطلاق الكامل، أي منتصف الليل بالتوقيت المحلي لوحدات التحكم للاعبي الكمبيوتر الشخصي.

الاصدار النهائي لـ EA FC 25:

تأتي لعبة EA Sports FC 25 في إصدارين، Standard وUltimate، مع الأخير فقط بما في ذلك الأيام السبعة من الوصول المبكر، ويبلغ سعر الإصدار القياسي 69.99 دولارًا أمريكيًا، بينما سيكلفك الإصدار النهائي 99.99 دولارًا أمريكيًا.

مميزات كل إصدار من EA FC 25:

الإصدار "القياسي":

- عنصر إعارة لاعب FUT لمدة 10 مباريات.

- عنصر إعارة السفير لمدة 10 مباريات.

- فتحة PlayStyles مفتوحة في الأندية.

- 250,000 عملة أندية.

- نقاط شخصية مهنة اللاعب.

- ثلاثة أيقونات في مهنة اللاعب (جالاكتيكوس بيكهام - زيدان - رونالدو نازاريو).

- مدرب مضمون من فئة الخمس نجوم في مهنة المدير.

- كشاف شباب مضمون من فئة الخمس نجوم في مهنة المدير.

الإصدار "النهائي":

- يحصل مالكو الإصدار النهائي على كل شيء من الإصدار القياسي، بالإضافة إلى:

- الوصول المبكر الذي قد يصل الى 7 أيام.

- 4,600 نقطة FC (3850 نقطة FC على Nintendo Switch).

- فتحة Player Evolution.

- مكافآت الوصول المبكر.

كما أن كانت هناك مكافآت إضافية للطلب المسبق للإصدار Ultimate Edition، التي كانت متاحة قبل 20 أغسطس، وتتوفر مكافآت الطلب المسبق للإصدار Standard Edition حتى تاريخ إطلاق اللعبة، وإذا كنت مشتركًا في EA Play، فستحصل على نسخة تجريبية مجانية لمدة 10 ساعات تبدأ في نفس وقت الوصول المبكر.