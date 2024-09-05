شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بلومبرج: تحقيقات مكافحة الاحتكار فى شركة Nvidia AI تتصاعد والان مع تفاصيل الخبر

تصاعدت التحقيقات في مكافحة الاحتكار التى تجريها وزارة العدل الأمريكية بشأن هيمنة شركة إنفيديا على الذكاء الاصطناعي باعتبارها شركة الأجهزة المفضلة، وفقًا لتقارير بلومبرج.

وذكرت الوكالة أن إنفيديا وشركات أخرى تلقت طلبات ملزمة قانونًا للحصول على معلومات حيث تقول مصادرها إن الجهات التنظيمية تحقق فيما إذا كانت إنفيديا "تجعل من الصعب التحول إلى موردين آخرين وتعاقب المشترين الذين لا يستخدمون رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها حصريًا".

وفى وقت سابق من هذا الصيف، تفوقت شركة إنفيديا على مايكروسوفت باعتبارها الشركة الأكثر قيمة في العالم، لكنها الآن تتخلف عن مايكروسوفت وأبل.

وقبل الإعلان عن الاستدعاءات القضائية بعد ظهر الثلاثاء، انخفض سعر سهمها بأكثر من 9%، مما أدى إلى محو حوالي 279 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وكما تشير بلومبرج فإن أسهم إنفيديا لا تزال مرتفعة بأكثر من الضعف هذا العام، حيث أدت طفرة الذكاء الاصطناعي إلى تغذية مبيعات رقائق الشركة باهظة الثمن، حتى بعد تقرير نشرته The Information قبل بضعة أسابيع قال إن سلسلة Blackwell القادمة من رقائق الذكاء الاصطناعي قد تتأخر بمقدار ثلاثة أشهر أو أكثر بسبب عيوب في التصميم.