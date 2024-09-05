شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تبدأ بيع أجهزة Surface بمعالجات كوالكوم 10 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

تستعد شركة مايكروسوفت لبدء بيع أجهزة Surface، التى تعمل بمعالجات Qualcomm للشركات بدءًا من 10 سبتمبر، وسيتوفر كل من Surface Pro 11 وSurface Laptop 7 لعملاء الشركات لأول مرة، بعد إطلاقهما في يونيو للمستهلكين كجزء من موجة أجهزة Copilot Plus PC من Microsoft ودفعها لنظام التشغيل Windows on Arm.

وستكون الأجهزة داخل Surface Pro 11 وSurface Laptop 7 للشركات متطابقة مع خيارات المستهلك، وستتمكن الشركات من الاختيار بين خيارين رئيسيين لـ Surface Pro 11.

وهناك Snapdragon X Plus 10-core Surface Pro 11 مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 512 جيجابايت من التخزين، وشاشة LCD العادية، أو طراز OLED مع Snapdragon X Elite 12-core، وما يصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وما يصل إلى 1 تيرابايت من التخزين.

وسيتوفر Surface Laptop 7 بإصدارين Snapdragon X Plus أو X Elite للإصدارات مقاس 13.8 بوصة، أو إصدار X Elite فقط للإصدار الأكبر مقاس 15 بوصة، وتحتوي جميع إصدارات Surface Laptop 7 على خيارات تصل إلى 32 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.

كما ستطلق مايكروسوفت أيضًا طراز 5G من Surface Pro 11 في 26 سبتمبر، وإصدار 5G من Surface Pro 10، والذي يعمل بمعالجات Ultra Core من Intel.

وأطلقت مايكروسوفت سابقًا Surface Pro 10 المزود بمعالج Intel حصريًا لعملاء الأعمال في وقت سابق من هذا العام إلى جانب Surface Laptop 6.

بالإضافة إلى خيارات Surface الجديدة للشركات، ستصدر مايكروسوفت أيضًا لوحة مفاتيح Surface جديدة في 3 أكتوبر ، وتتضمن لوحة المفاتيح كاملة الحجم مفتاح Copilot الجديد من Microsoft ومجموعة مفاتيح موسعة لتغطية خيارات مثل مفاتيح الاتصال وكتم الصوت ووظائف Snip & Sketch.