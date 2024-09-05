شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطلق تحديثًا لهاتف Pixel للتخلص من ثغرة المراقبة والان مع تفاصيل الخبر

في الشهر الماضى تم اكتشاف برنامج غير نشط يتم شحنه على جميع هواتف Google Pixel الذكية يمثل ثغرة أمنية محتملة لأصحاب الأجهزة.

وقالت الشركة إنها ستزيل Showcas apk الذى تم إنشاؤه قبل سنوات لأجهزة Verizon التجريبية في المتاجر ولم يعد قيد الاستخدام.

لكن في حالة استغلاله، وجدت شركة الأمن السيبراني iVerify أن البرنامج يمكن أن يجعل الهواتف قابلة للوصول من قبل المتسللين وجاهزة لهجمات وحقن التعليمات البرمجية، وبرامج التجسس، وكان هذا الاشتعال كافياً لشركة Palantir لتنفيذ حظر على مستوى الشركة على أجهزة Android.

وفى ذلك الوقت أخبرتنا جوجل أنها "لم تلاحظ أي دليل على أي استغلال نشط"، ومع إصدار تحديث برنامج Pixel الشهري، فإنها تتخلص من Showcas apk تمامًا.

وتؤكد ملاحظات الإصدار أن تصحيح سبتمبر يتضمن إصلاحًا لإزالة APK التابع لجهة خارجية لمعالجة ثغرة أمنية.

بخلاف ذلك، فهو تحديث صغير جدًا، مع تحسينات في استقرار Wi-Fi والأداء لمجموعة Pixel 9 الجديدة تمامًا من جوجل كنقطة أساسية أخرى.

وتنتظر ترقيات البرامج الأكبر الشهر المقبل، وهذا هو الوقت الذي تخطط فيه Google لطرح Android 15 على أجهزتها، وتم إصدار تحديث نظام التشغيل الرئيسي لمشروع Android مفتوح المصدر (AOSP) اليوم، لكن سيستغرق الأمر بضعة أسابيع أخرى حتى يصبح جاهزًا لأجهزة Pixel.