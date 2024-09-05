شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات يضع إعلانات بجوار الرسائل الواردة من الأصدقاء والان مع تفاصيل الخبر

ستبدأ شركة سناب شات قريبًا بتجربة وضع رسائل دعائية بجوار سلاسل الدردشة من الأصدقاء، وفقًا للرئيس التنفيذي إيفان سبيجل.

وستظهر هذه الصور الدعائية من العلامات التجارية كرسائل غير مقروءة فى علامة التبويب "الدردشة" الرئيسية فى Snapchat، مما يعني أنها ستظهر فوق الرسائل من جهات اتصال الشخص حتى يتم التصرف فيها، وهذه هي المرة الأولى التى يعرض فيها سناب إعلانات فى الجزء الأكثر استخدامًا من تطبيقه.

وفى مذكرة للموظفين نُشرت أيضًا على موقع الشركة على الإنترنت، يقول سبيجل إن اللقطات الدعائية ستظهر بدون إشعار دفع، وفتح الرسالة اختياري، ومن غير الواضح مدى سهولة التخلص من اللقطات الدعائية دون فتحها، أو ما إذا كان القيام بذلك ممكنًا، ورفضت سناب التعليق بما يتجاوز مذكرة سبيجل.

وكتب سبيجل: "تمكن اللقطات الدعائية المعلنين من التواصل بصريًا مع مجتمع Snapchat، مما يجعل الوظائف الأساسية لسناب شات في متناول المعلنين"، ويتابع مشيرًا إلى أنه "كما هو الحال دائمًا فإن محادثاتك مع الأصدقاء خاصة ولا تُستخدم لأغراض إعلانية".

ولكى نفهم لماذا تقوم سناب بهذا الآن، فما علينا إلا أن ننظر إلى سعر سهمها، الذي يقترب من أدنى مستوى على الإطلاق، وعلى الرغم من وصول عدد مستخدمي سناب إلى أكثر من 850 مليون مستخدم شهريًا على مستوى العالم، فإن أعمال الإعلانات في سناب لا تزال ضئيلة مقارنة بأكبر منافسيها بما في ذلك ميتا، كما أن سناب لا تزال غير مربحة.

ويعد نمو أعمالنا في مجال الإعلان الرقمي أحد أهم المدخلات لإمكانات إيراداتنا على المدى الطويل، ويشعر المستثمرون بالقلق من أننا لا ننمو بشكل أسرع.

كما كتب سبيجل في مذكراته، والتي تأتي في وقت الذكرى السنوية الثالثة عشرة للشركة أن سناب ستبدأ أيضًا في السماح للمعلنين بالدفع للترويج للأماكن في علامة التبويب "خرائط"، حيث يمكن لمستخدمي سناب شات رؤية أماكن تواجد أصدقائهم.