شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف عدد الصواريخ التي أطلقتها سبيس إكس في عام 2024؟.. تقرير يجيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستهدف سبيس إكس 148 عملية إطلاق في عام 2024، وهي زيادة أخرى عن 98 عملية إطلاق أكملتها في العام السابق، وهذا يعني أن الشركة ستضطر إلى الإطلاق مرة كل يومين ونصف، وفقاً لموقع spaceexplored.

كم عدد الصواريخ التي أطلقتها سبيس إكس في عام 2024؟

حتى الآن، أطلقت سبيس إكس 79 صاروخًا في عام 2024، 76 صاروخًا من طراز فالكون 9، وصاروخًا واحدًا من طراز فالكون هيفي، وصاروخين من طراز ستارشيب.

عمليات إطلاق سبيس إكس في عام 2024

عدد عمليات الإطلاق: 79 (فالكون 9: 76، فالكون هيفي: 1، ستارشيب 2)

مهمات غير ستارلينك: 22

المعززات المعاد استخدامها: 73

معدل نجاح الإطلاق: 98.7%

معدل الإطلاق: 2.82 يومًا (مطلوب لـ 148 عملية إطلاق: 2.47 يومًا أو أقل)

عمليات الإطلاق على الساحل الشرقي: 51 (LC-39A: 15، SLC-40: 36)

عمليات الإطلاق على ساحل الخليج: 2 (ستاربايس)

عمليات الإطلاق على الساحل الغربي: 25 (SLC-4E)

كتلة الحمولة الإجمالية: ~925,429 كجم (لا يشمل المهام المصنفة ومهام مشاركة الرحلات أو الطاقم)

إجمالي الطاقم: 8 (الحكومية: 7، التجارية: 1)

عدد عمليات الهبوط: 76

معدل نجاح الهبوط: 100%

ظهرت Starship أخيرًا لأول مرة بعد انتظار طويل، في شكلها المتكامل، في عام 2024، ومن الواضح أن عمليات إطلاق Starship ستلعب دورًا كبيرًا آخر في إبقاء SpaceX في العناوين الرئيسية (الجيدة والسيئة).

لا نعرف بالضبط عدد الرحلات التجريبية التي ستطلقها SpaceX ولكن إذا كانت الشركة تريد أن يكون لديها أي فرصة لتلبية الجداول الزمنية لبرنامج Artemis التابع لوكالة ناسا، فيجب أن تكون في خانة العشرات، وبحلول نهاية العام، تحتاج وكالة ناسا حقًا إلى رؤية بعض التقدم الجاد نحو أن تصبح Starship صاروخًا قابلاً للتطبيق وفي إتقان إعادة التزود بالوقود في الفضاء.

إذا تمكنت SpaceX من تجاوز التحقيقات المنتظمة والطويلة (وفقًا لمعايير SpaceX) من قبل إدارة الطيران الفيدرالية، فقد نرى إطلاق Starship يحدث بفاصل أسابيع أو أقل، ويمكن أن يحول هذا القدر من بيانات الرحلة والخبرة Starship إلى صاروخ تجاري أكثر قابلية للتطبيق وبناء الثقة في الجدول الزمني لـ Artemis 3 لعام 2026.

في عام 2024، إذا صمدت جميع الجداول الزمنية أو لم تتأخر كثيرًا، يمكن لشركة SpaceX إطلاق ما يصل إلى خمس بعثات مأهولة إلى الفضاء، ثلاثة على الأقل لديهم القليل من مخاوف الجدولة مثل مهمتي الطاقم التجاري لناسا وAxiom-3.

مهمتان أخريان من المقرر أن تنطلقا هذا العام هما Axiom-4 في الخريف ومهمة Polaris Dawn، إن إطلاق بولاريس لأول مرة هذا العام هو الأكثر إثارة لأنه سيتضمن أول عملية سير في الفضاء خاصة، وسيكون هذا النوع من القدرة قيماً إذا حصلت سبيس إكس وبولاريس على الضوء الأخضر من وكالة ناسا لخدمة تلسكوب هابل الفضائي.

تأمل سبيس إكس في الإطلاق مرة واحدة في الأسبوع من فاندنبرج في عام 2024، ومع زيادة الأعمال من فلوريدا، فإن القدرة على إطلاق المزيد من مهام ستارلينك من كاليفورنيا ستفضي إلى تحسينات في النطاق الترددي.