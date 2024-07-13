شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: Apple Watch تساعد الأطباء على تشخيص أمراض القلب وإدارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يتم الترحيب بـ Apple Watch لمساعدة الأشخاص على تتبع وإدارة المواقف الصحية والطوارئ، وقد أبلغ العديد من المستخدمين كيف ساعدتهم ساعتهم على اكتشاف أمراض القلب مبكرًا عن طريق إرسال إشعارات بعدم انتظام ضربات القلب وتتبع صحة القلب من خلال ميزات مثل تخطيط القلب.

وبينما يعتمد مستخدمو Apple Watch على ساعاتهم الذكية، يعتبر الأطباء الآن أيضًا أن Apple Watch هي أداة مهمة لتتبع الصحة، خاصة في تشخيص أمراض القلب وإدارتها.

أكد الدكتور رود باسمان، طبيب القلب وأستاذ الطب في جامعة نورثويسترن ميديسين، مؤخرًا على فائدة ساعة Apple Watch، ووفقا له، يلعب الجهاز الآن دورا حيويا في الرعاية الصحية، حيث يساعد في مراقبة إيقاعات القلب والمساعدة على التعافي بعد الجراحة.

وقال "هناك الكثير من الفوائد الصحية... فهو يمكّن المرضى من المشاركة في الرعاية الصحية الخاصة بهم، ويتيح لهم فهم كيف يمكن أن تؤثر خيارات نمط الحياة على صحتهم. ومن وجهة نظري، فهو يسمح لي بمراقبة مرضاي على المدى الطويل، وقال باسمان في مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز: "يمكنهم، عن بعد، بغض النظر عن مكان وجودهم في العالم، فهم ما يحدث مع إيقاع قلوبهم، وذلك ببساطة عن طريق إجراء تخطيط كهربية القلب من الساعة نفسها".

ومع ذلك، على الرغم من الراحة وإمكانية الوصول التي توفرها Apple Watch والأجهزة الأخرى، يسلط الدكتور باسمان الضوء على أهمية تأكيد الدرجة الطبية قبل البدء في أي علاج، "لا يتم التشخيص لمجرد أن ساعتك تشير إلى وجود خطأ ما، ولكنها يمكن أن تكون أداة مفيدة في المساعدة في العملية، نريد دائمًا الحصول على تأكيد طبي قبل الشروع في أي علاج.

ومع ذلك، نحن نفهم أن هذا هو أداة دقيقة جدًا للكشف عن الإيقاعات غير الطبيعية، ومن المؤكد أن تخطيط القلب الذي يتم إجراؤه، عندما يفسره طبيب ماهر، يمكن أن يكون قويًا بشكل لا يصدق".

وفقًا لباسمان، فإن دمج الأجهزة الذكية مثل ساعات Apple في الرعاية الصحية لا يسهل المراقبة وجمع البيانات في الوقت الفعلي فحسب، بل يعزز أيضًا مشاركة المرضى ووعيهم، يمكن للمرضى تتبع صحة قلبهم ومشاركة البيانات مع مقدمي الرعاية الصحية، مما يسمح باتخاذ قرارات أكثر استنارة وخطط رعاية شخصية.

علاوة على ذلك، فإن سهولة الوصول إلى هذه الأجهزة وسهولة استخدامها تعني أنه يمكن للأفراد مراقبة صحتهم دون الحاجة إلى زيارات متكررة إلى المستشفى، يمكن أن تكون إمكانية المراقبة عن بعد هذه مفيدة بشكل خاص للمرضى الذين يعيشون في المناطق النائية أو أولئك الذين يعانون من مشاكل في الحركة، مما يضمن حصولهم على رعاية مستمرة بغض النظر عن موقعهم، وقال: "أنا أشجع مرضاي حقًا على الحصول على جهاز متوافق مع الهاتف الذي لديهم ويتناسب مع حدود التكلفة الخاصة بهم".

الميزات الصحية لساعة Apple Watch 9

والجدير بالذكر أن شركة Apple قدمت أحدث إصدار لها من Apple Watch 9 العام الماضي، حيث توفر Apple Watch Series 9 العديد من الميزات الصحية المصممة لتوفير رؤى قيمة وتعزيز الرفاهية. تتضمن قدرات مراقبة صحة القلب اكتشاف معدلات ضربات القلب المرتفعة أو المنخفضة بشكل غير عادي والإيقاعات غير المنتظمة (عدم انتظام ضربات القلب)، وتنبيه المستخدمين من خلال الإشعارات في تطبيق معدل ضربات القلب.



وهذا يساعد المستخدمين على اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب والتشاور مع أطبائهم، بالإضافة إلى ذلك، يقيس تطبيق Blood Oxygen مستويات الأكسجين في الدم، ويمكن لتطبيق ECG إنشاء مخطط كهربائي للقلب مشابه لمخطط تخطيط كهربية القلب أحادي الاتجاه، مما يوفر بيانات مهمة للمستخدمين ومقدمي الرعاية الصحية.

وفي الوقت نفسه، تشتمل Apple Watch Series 9 أيضًا على المزيد من ميزات الأمان مثل اكتشاف الأعطال، والتي يمكن أن تساعد المستخدمين على اكتشاف حوادث السيارات والسقوط الشديد، وربطهم تلقائيًا بخدمات الطوارئ، ومشاركة مواقعهم، وإخطار جهات اتصال الطوارئ.

توفر Apple Watch Ultra 2 متانة إضافية وميزات مثل صفارة الإنذار بقوة 86 ديسيبل والتي يمكن سماعها على مسافة تصل إلى 180 مترًا، ويقوم مستشعر تتبع الدورة بمراقبة درجة الحرارة أثناء النوم لتوفير تقديرات بأثر رجعي للإباضة، مما يساعد في تنظيم الأسرة، ويساعد تطبيق النوم على إنشاء روتين قبل النوم ويقدم نظرة ثاقبة لمراحل النوم، مما يساهم في الصحة والعافية بشكل عام.



