شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك: شركة Neuralink تساعد فى إصلاح مشكلات الشلل وفقدان الذاكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المقرر أن تقوم Neuralink، الشركة الناشئة التي تعمل على واجهة الدماغ والحاسوب والتي أسسها الملياردير التكنولوجي إيلون ماسك، بزرع جهازها في مريض بشري ثانٍ خلال الأسبوع المقبل، ويمثل هذا التطور خطوة كبيرة في هدف الشركة المتمثل في دمج الذكاء البشري مع التكنولوجيا الرقمية.

وأعلن ماسك عن هذه الخطط خلال بث على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقًا)، حيث شارك أيضًا الهدف الطموح المتمثل في زرع الأجهزة في "الأرقام الفردية العالية" للمرضى بحلول نهاية العام.

وأثناء البث، ناقش " ماسك " والمسؤولون التنفيذيون الرئيسيون في شركة Neuralink قدرات جهاز شرائح الدماغ الخاص بهم والإمكانات المستقبلية، وسلطوا الضوء على إمكانات الجهاز في معالجة الحالات العصبية الشديدة، مثل الشلل وفقدان الذاكرة، وسلط الفريق الضوء على التأثير الثوري الذي يمكن أن تحدثه هذه التكنولوجيا، بهدف منح الأفراد قدرات استثنائية وتحسين التفاعل البشري مع الذكاء الاصطناعي.

في حديثه عن الزرع الأولي لشريحة الدماغ في رجل من أريزونا يُدعى نولاند أربو، أقر " ماسك " وفريقه بالتحديات التي يواجهونها وأوضحوا استراتيجيتهم للتغلب على هذه العقبات في العمليات الجراحية المستقبلية، وكانت إحدى المشكلات الأساسية التي تمت مواجهتها هي تراجع خيوط الأقطاب الكهربائية من أنسجة المخ، والذي يُعزى جزئيًا إلى الجيب الهوائي.

ولمعالجة هذه المشكلة، تخطط شركة Neuralink لتحسين عملية الإدخال لضمان وضع أكثر دقة على طيات الدماغ، وبالتالي تحسين أداء الجهاز واستقراره.

وتطرق ماسك أيضًا إلى التداعيات الأوسع لعمل شركة نيورالينك، حيث تحدث عن دور الشركة في الحد من المخاطر الحضارية طويلة المدى المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ومن خلال خلق تعايش أوثق بين الذكاء البشري والذكاء الرقمي، تهدف شركة نيورالينك إلى تمكين الأفراد بما وصفه ماسك بـ "القوى العظمى".

بالإضافة إلى هذه التطورات التقنية، طمأن ماسك الجمهور بشأن الاعتبارات الأخلاقية المحيطة بإجراءات اختبار نيورالينك على الحيوانات، وشدد على التزام الشركة برعاية الحيوانات، قائلاً: "إننا نبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أقصى قدر من رفاهية الحيوانات".

وبالنظر إلى المستقبل، ألمح ماسك إلى التطور المستمر لتقنية Neuralink، وشبه ترقيات شرائح الدماغ بتطورات الهواتف الذكية، وقال مازحا: "أنت تريد iPhone 15، وليس iPhone 1"، مشيرًا إلى أن الأجيال القادمة من الجهاز ستقدم تحسينات كبيرة وأن المرضى الذين لديهم نماذج أقدم يمكنهم الترقية إلى الإصدارات الأحدث.