شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطور ميزة تسمح للمستخدمين بمشاركة الصور مع الأصدقاء.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توشك خدمة Google Photos على إطلاق ميزة جديدة تسمى "My Week" والتي ستسمح للمستخدمين بمشاركة ذكرياتهم الأسبوعية مع الأصدقاء والعائلة، وفقًا لتقرير صادر عن Android Authority، وقد تم تصميم هذه الميزة القادمة لتجميع أفضل الصور ومقاطع الفيديو للمستخدمين من الأسبوع في مجموعة واحدة قابلة للمشاركة، مما يسهل تسليط الضوء على المغامرات، الكبيرة والصغيرة، مع أحبائهم.

على الرغم من أن الميزة لم يتم تفعيلها بعد في الإصدار 6.90 الحالي من صور Google، إلا أن تقرير Android Authority يكشف أنهم تمكنوا من تنشيط الميزة يدويًا قبل إطلاقها، مما يعطي لمحة مبكرة عن وظائفها، وعلى الرغم من أن هذه الميزات قد لا تصل دائمًا إلى الإصدار العام، إلا أن التنشيط اليدوي ولقطات الشاشة المقدمة من Android Authority تعطي نظرة واعدة على ما يمكن أن يتوقعه المستخدمون.

وإذا ظهرت الميزة بالفعل إلى النور، فستظهر ميزة My Week كمربع جديد يسمى تقديم My Week في دائرة الذكريات، وعندما ينقر المستخدمون على هذا المربع، سيرشدهم معالج الإعداد خلال عملية اختيار الصور لمشاركتها ودعوة الآخرين لعرض ذكرياتهم الأسبوعية.

وبمجرد اكتمال الإعداد، يتم عرض الصور المحددة في بطاقة مخصصة داخل دائرة الذكريات، ويمكن للمستخدمين النقر على هذه البطاقة للدخول إلى قسم My Week، حيث يمكنهم إضافة المزيد من الصور وعرض الذكريات من الأسابيع السابقة وإرسال رسائل إلى جهات الاتصال المدعوين، ويتيح ذلك طريقة مخصصة وجذابة لمشاركة اللحظات مع الأشخاص المقربين.

وسيرى مستلمو الذكريات الأسبوعية المشتركة هذه في مكتبة الذكريات الخاصة بهم، ومن خلال النقر على المربع، يمكنهم فتح عرض شرائح حيث يمكنهم الإعجاب بالصور وترك التعليقات، ويضمن هذا الجانب التفاعلي أن تصبح مشاركة الذكريات طريقًا ذو اتجاهين، مما يعزز المزيد من المشاركة والتواصل بين المستخدمين وأحبائهم.

بالإضافة إلى ميزة My Week، تمت ملاحظة العديد من التحديثات الطفيفة أيضًا، ويتضمن ذلك تحسينات واجهة المستخدم لقسم الأماكن، والذي يتميز الآن بخريطة في الأعلى، وتحديث لعرض تفاصيل الصورة يشير إلى ما إذا كانت الصورة جزءًا من ألبوم أو ذاكرة.

وعلاوة على ذلك، يبدو أن جوجل تنقل خيار نشاط المشاركة إلى قسم التحديثات لتسهيل الوصول إليه، على الرغم من أنه لا يزال بإمكان المستخدمين عرض نشاط المشاركة الخاص بهم عبر إعدادات التطبيق.