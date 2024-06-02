شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: القبض على 5 لصوص بعد سرقة أبل عبر استبدال iPhone مزيفة بأجهزة حقيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى القبض على عصابة إجرامية متورطة في سرقة شركة أبل مقابل 12.3 مليون دولار، ما أدى إلى اعتقال خمسة رجال يواجهون الآن عقوبة السجن الخطيرة، حيث أحضر الرجال 16000 وحدة iPhone وiPad مزيفة إلى مواقع مختلفة في متجر Apple Store، وكانت الأجهزة المزيفة تبدو واقعية للغاية لدرجة أن موظفي متجر Apple Store كانوا يستبدلونها بوحدات iPhone وiPad حقيقية، وفقاً لموقع phonearena.

كانت أجهزة iPhone وiPad المزيفة معطلة، وبعد أن قام موظفو متجر Apple Store باستبدالها بأجهزة iPhone وiPad حقيقية، تم شحن منتجات أبل الأصلية خارج البلاد، وقال المدعي العام الأمريكي مارتن إسترادا: "المتهمون باستغلال سياسات خدمة العملاء الخاصة بشركة أبل لسرقة ما يزيد عن 12 مليون دولار من البضائع، لا ينبغي أن تقع الشركات ضحية للاحتيال لأنها تستجيب لاحتياجات العملاء، وهذه الاتهامات الفيدرالية ترسل رسالة رسالة مفادها أن مكتبنا سيتخذ إجراءات حاسمة للكشف عن مرتكبي الاحتيال ومحاكمتهم".

وتم احتجاز الرجال الخمسة، وجميعهم مواطنون صينيون، سيواجه يانغ سونغ، وجونوي جيانغ، وزينغكسوان هو، ويوشان لين، وشوي شينغ تهم سرقة الهوية المشددة، والتآمر للاتجار في السلع المقلدة، والتآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت والاحتيال عبر البريد، ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة 20 عامًا لكل من التآمر لارتكاب تهم الاحتيال، وما يصل إلى عامين في السجن بتهمة سرقة الهوية ، وإذا ثبتت إدانتهم بالتآمر لتهريب البضائع المقلدة، فقد يواجه كل منهم عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

لإنجاح هذه الخطة، تآمر الخمسة مع أعضاء آخرين في الشبكة الموجودة في الصين لشحن وحدات iPhone وiPad المزيفة غير العاملة إلى مواقع مختلفة في جنوب كاليفورنيا، وربما تتساءل كيف لم يتم اكتشاف عملية الاحتيال هذه من قبل موظفي متجر Apple Store، تحتوي الأجهزة المزيفة على أرقام تعريف تتطابق مع منتجات أبل الحقيقية المملوكة للمستهلكين الأمريكيين والتي لا تزال تحت الضمان.

تم تفكيك عملية احتيال مماثلة في عام 2019 عندما اتُهم ثلاثة أشقاء باستيراد 10000 وحدة iPhone وiPad مزيفة من الصين واستبدالها مع متاجر أبل في الولايات المتحدة وكندا بأجهزة iPhone وiPad حقيقية، وحُكم على اثنين من الأخوة بالسجن لمدة 41 شهرًا، بينما حُكم على الأخ الثالث، الذي كان وراء سرقة 6.1 مليون دولار، في مارس الماضي بالسجن لمدة 51 شهرًا.