تكنولوجيا: تسلا تزيل العقبات أمام طرح "القيادة الذاتية" في الصين

القاهرة - سامية سيد - أزالت شركة تسلا بعض العقبات التنظيمية الرئيسية التي أعاقتها لفترة طويلة من طرح برنامجها للقيادة الذاتية في الصين، ما مهد الطريق لنتيجة إيجابية من زيارة إيلون ماسك المفاجئة إلى ثاني أكبر سوق لشركة صناعة السيارات الأمريكية، وفقاً لموقع gadgets360.

وصل "إيلون ماسك" الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إلى العاصمة الصينية أمس الأحد حيث كان من المتوقع أن يناقش طرح برنامج القيادة الذاتية الكاملة (FSD) والإذن بنقل بيانات القيادة إلى الخارج، وفقًا لشخص مطلع على الأمر.

وجاءت زيارة الملياردير السريعة، والتي التقى خلالها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي تشيانغ، بعد ما يزيد قليلاً عن أسبوع من إلغاء رحلة مخططة إلى الهند للقاء رئيس الوزراء ناريندرا مودي، مشيرًا إلى "التزامات تسلا الثقيلة للغاية".

وقال مصدران منفصلان لرويترز اليوم الاثنين إن تسلا توصلت إلى اتفاق مع بايدو لاستخدام رخصة رسم الخرائط الخاصة بعملاق التكنولوجيا الصيني لجمع البيانات على الطرق العامة في الصين، والتي وصفوها بأنها خطوة رئيسية لإدخال FSD في البلاد.

وقالت رابطة سيارات صينية كبرى، إن سيارات تسلا موديل 3 وY كانت من بين الطرازات التي اختبرتها ووجدت أنها متوافقة مع متطلبات أمن البيانات في الصين.

كان أمن البيانات والامتثال من الأسباب الرئيسية وراء عدم قيام شركة صناعة السيارات الكهربائية الأمريكية، التي طرحت الإصدار الأكثر استقلالية من برنامج Autopilot الخاص بها قبل أربع سنوات، بإتاحة FSD في الصين، ثاني أكبر سوق لها على مستوى العالم.

وطلبت الهيئات التنظيمية الصينية منذ عام 2021 من تسلا تخزين جميع البيانات التي جمعها أسطولها الصيني في شنغهاي، مما جعل الشركة غير قادرة على نقل أي منها إلى الولايات المتحدة.

وقال المصدر إن ماسك يتطلع للحصول على موافقة لنقل البيانات التي تم جمعها في البلاد إلى الخارج لتدريب الخوارزميات على تقنيات القيادة الذاتية الخاصة به.

ولم يتم الإعلان عن زيارة ماسك للصين، التي أوردتها رويترز لأول مرة، وتحدث الشخص بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مسموح بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

ووصف محللو الأسهم في Wedbush الزيارة المفاجئة بأنها "لحظة مهمة بالنسبة لتسلا".

قال المعلق الصحفي المتقاعد Hu Xijin على حسابه على Weibo إن تسلا هي شركة صناعة السيارات الوحيدة الممولة من الخارج التي تفي بمتطلبات الامتثال للبيانات في الصين، وقال إن هذا سيمهد الطريق لسيارات تسلا لدخول المباني المملوكة للوكالات الحكومية والشركات المملوكة للدولة في جميع أنحاء الصين، وقال "هذا ليس اختراقا في الصين فحسب، بل يعد أيضا دليلا هاما للعالم بأسره في حل قضايا أمن البيانات".

تم منع سيارات تسلا لسنوات من دخول المجمعات العسكرية الصينية بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالكاميرات المثبتة على مركباتها، كما تم إبعاد سياراتها عن المواقع التي تستضيف أحداثًا سياسية مهمة، مثل الاجتماع الصيفي السنوي للقيادة للحزب الشيوعي الحاكم الذي عقد في عام 2022.

وقال ماسك الأسبوع الماضي إن تسلا ستقدم نماذج جديدة أرخص باستخدام منصاتها الحالية للمركبات الكهربائية وخطوط الإنتاج وستقدم "سيارة أجرة روبوتية" جديدة مزودة بتقنية القيادة الذاتية، وقال في برنامج X هذا الشهر إنه سيكشف النقاب عن سيارة الأجرة الآلية في 8 أغسطس.

توفر ظروف المرور المعقدة في الصين مع وجود عدد أكبر من المشاة وراكبي الدراجات مقارنة بالعديد من الأسواق الأخرى، المزيد من السيناريوهات التي تعتبر أساسية لتدريب خوارزميات القيادة الذاتية بوتيرة أسرع، وفقًا لخبراء الصناعة.