شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Open AI تعلن الحرب على ايلون ماسك: طالب بتحقيق الربح على حساب مهمتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتخذ الملياردير إيلون ماسك إجراءات قانونية ضد OpenAI الأسبوع الماضي، متهمًا الشركة بانتهاك عقودها ونسيان مهمتها الأصلية، وقال ماسك، في الدعوى المرفوعة أمام محكمة سان فرانسيسكو، إن تعاون OpenAI مع مايكروسوفت يقوض التزام الشركة الأولي بتطوير الذكاء العام الاصطناعي العام والمفتوح المصدر، وردًا على ذلك، قامت OpenAI الآن بنشر رسائل البريد الإلكتروني التي أرسلها ماسك إلى مؤسسي الشركة الآخرين، وفقاً لموقع indiatoday.

في رسائل البريد الإلكتروني هذه، يمكن رؤية ماسك وهو يدعم فكرة إنشاء ذراع ربحي في الشركة حتى تتمكن من جمع رأس مال كافٍ لإنجاز مهمتها، وتمت مشاركة رسائل البريد الإلكتروني بواسطة OpenAI في منشور مدونة كل من جريج بروكمان، وإيليا سوتسكيفر، وجون شولمان، وسام ألتمان، ووجسيتش زاريمبا.

في رسالة البريد الإلكتروني الأولى، التي يعود تاريخها إلى عام 2015، يمكن رؤية ماسك وهو يقترح تعديلات على مدونة OpenAI، بهدف جذب الجمهور، ويركز أيضًا على الحاجة إلى جمع المزيد من رأس المال ويقترح التزامًا بتمويل بقيمة مليار دولار أمريكي، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التنافس مع الشركات العملاقة مثل Google وFacebook .

جاء في نص البريد الإلكتروني، "نحن بحاجة إلى اختيار مبلغ أكبر بكثير من 100 مليون دولار لتجنب أن نبدو ميئوسًا منه مقارنة بما تنفقه جوجل أو فيسبوك، وأعتقد أننا يجب أن نقول إننا بدأنا بالتزام تمويل بقيمة مليار دولار".

وفي رسالة البريد الإلكتروني الثانية من عام 2018، يمكن رؤية ماسك وهو يؤكد على أن شركة تسلا هي المنافس الوحيد ضد جوجل في مجال الذكاء الاصطناعي، وتستكشف رسالة البريد الإلكتروني الطبيعة المكلفة للذكاء الاصطناعي، وتلمح إلى التحديات المالية التي تواجهها OpenAI، وتقترح ربط OpenAI بـ Tesla كحل محتمل.

وفي رسالة البريد الإلكتروني الثالثة التي يعود تاريخها أيضًا إلى عام 2018، شوهد ماسك وهو يتحدث عن حاجة OpenAI إلى "مليارات" الدولارات لنجاح مهمتها، وكتب "حتى جمع عدة مئات من الملايين لن يكون كافيا، هذا يحتاج إلى المليارات سنويا على الفور أو انساه".

يعود تاريخ البريد الإلكتروني الرابع إلى عام 2016 ويتحدث عن مقال يشير إلى أن Ilya Sutskever قال إنه من المقبول تمامًا عدم مشاركة العلم وراء تقنية OpenAI كتب سوتسكيفر: "بينما نقترب من بناء الذكاء الاصطناعي، سيكون من المنطقي أن نبدأ بأن نكون أقل انفتاحًا، إن الانفتاح في الذكاء الاصطناعي المفتوح يعني أنه يجب على الجميع الاستفادة من ثمار الذكاء الاصطناعي بعد بنائه، ولكن لا بأس تمامًا بعدم مشاركة العلم"، وعلى هذه الرسالة الإلكترونية، يمكن رؤية ماسك وهو يرد بـ "نعم".

OpenAI يعرب عن حزنه بشأن كيفية تقدم الأمور مع ماسك

يقول المنشور: "نحن حزينون لأن الأمر وصل إلى هذا مع شخص كنا معجبين به بشدة - شخص ألهمنا لهدف أعلى، ثم أخبرنا أننا سنفشل، وبدأ منافسًا، ثم رفع دعوى قضائية ضدنا عندما بدأنا في صنع تقدم ملموس نحو مهمة OpenAI بدونه."

وقالت الشركة أيضًا إنه لا يزال أمامهم "طريق طويل لنقطعه" ويركزون على مهمتهم، وأضاف OpenAI: "بينما نواصل تحسين أدواتنا أكثر فأكثر، نحن متحمسون لنشر هذه الأنظمة حتى تتمكن من تمكين كل فرد".