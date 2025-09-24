شاهد بالفيديو.. الفنانة عشة الجبل تشعل الأزمة وتتهم زميلتها هبة جبرة بلعب “القمار” والأخيرة ترد

- 1/2
وصل الخلاف بين المطربتين السودانيتين, هبة جبرة, وعشة الجبل, إلى قمته بعد أن تبادلتا الإتهامات في مقاطع فيديو تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محررة موقع النيلين, فقد أشعلت الجبلية, الخلاف بإتهام زميلتها بلعب “القمار” وفعل الكثير من المنكرات وذلك خلال بث مباشر لها.
هبة جبرة, من جانبها خرجت في مقطع هي الأخرى, ردت فيه على إتهامات الجبلية, وطالبتها بإثبات حديثها بالأدلة وكشف الذين كانوا يشاركونها لعب “القمار”.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
ياسين محمد
يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.
