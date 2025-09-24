شاهد بالفيديو.. “بقال” يفاجئ الجميع وينهار بالبكاء ويقول: (الظلم ظلمات وعند الله تجتمع الخصوم وسنتقاضى معكم في محكمة قاضيها الله)

فاجأ الصحفي والقيادي بمليشيا الدعم السريع, إبراهيم بقال سراج, جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر “بقال”, وهو ينهار بالبكاء بطريقة أثارت استغراب الجمهور والمتابعين على السوشيال ميديا. القيادي بمليشيا الدعم السريع, كتب على الفيديو: (الظلم ظلمات يوم القيامة وعند الله تجتمع الخصوم وسنتقاضى معكم في محكمة قاضيها الله). ويشير محرر موقع النيلين, إلى أن “بقال”, كان قد هرب مؤخراً خارج السودان, بعد خلافات مع قيادات الدعم السريع, وتعرضه فيها للظلم. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

