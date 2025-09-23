الأمين العام للأمم المتحدة ..السودانيين يستحقون السلام والكرامة والأمل

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن السودانيين يستحقون السلام والكرامة والأمل.

وأضاف “أنطونيو” في خطاب، أن المدنيين في السودان يقتلون ويجوعون، فيما يواجهن النساء والفتيات عنفاً لا يوصف، داعياً الأطراف بمن فيهم أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة على إنهاء الدعم الخارجي الذي يفتك بالسودانيين، والضغط من أجل حماية المدنيين.

الحدث

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

