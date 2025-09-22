132 مليار دولار حيازة السعودية في السندات الأمريكية

كشف التقرير الشهري لوزارة الخزانة الامريكية عن زيادة السعودية حيازتها للسندات واذون الخزانة الأمريكية بنهاية شهر يوليو الماضي إلى 131.7 مليار دولار بارتفاع 1.1 مليار دولار مقارنة بشهر يونيو 2025 بنسبة ارتفاع 0.8%،وبالارتفاع المسجل تكون حيازة المملكة للسندات الأمريكية قد واصلت الارتفاع للشهر الثاني على التوالي (يونيو ويوليو 2025) وقد ضخت خلالهما المملكة نحو 4 مليار دولار، إلا انها تظل اقل من مستواها نهاية العام الماضي بنحو 6.9 مليار دولار.

وعلى الرغم من الانخفاض المسجل حافظت المملكة على المركز الـ 17 بين أكبر الدول المستثمرة في السندات واذون الخزانة الامريكية، فيما لم تظهر أي دولة عربية أو شرق اوسطية في قائمة الـ 20 دولة الأكثر استثماراً في السندات وأذون الخزانة الأمريكية.

جريدة المدينة