من بينهم مصر.. ترامب يدعو قادة 6 دول إلى اجتماع في المكتب البيضاوي

أفادت “شبكة أكسيوس”، مساء الأحد، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعا رؤساء وقادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وتركيا إلى اجتماع بشأن حرب غزة.

اجتماع ترامب بزعماء دول الجوار الفلسطيني

وقالت القناة 12 العبرية نقلًا عن مصدرين مطلعين على الأمر إن الاجتماع سيعقد على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الثلاثاء.

ووفقًا للمصدرين، يأتي الاجتماع قبل أيام قليلة من وصول رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس ترامب.

وفي اليوم الـ716 من حرب الإبادة على غزة، واصل الجيش الإسرائيلي قصف المباني السكنية ومخيمات النازحين في حين أكدت مصادر في مستشفيات القطاع مقتل 41 فلسطينيًا منذ فجر الأحد بينهم 26 في مدينة غزة، بحسب روسيا اليوم.

في الأسابيع الأخيرة، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي بقيادة القيادة الجنوبية، عملية واسعة النطاق في مدينة غزة لتحذير السكان من مناطق القتال من خلال مجموعة متنوعة من الأدوات العملياتية، بما في ذلك توزيع الرسائل الصوتية، وإلقاء المنشورات، والرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية.

وأعلن جيش الاحتلال أيضًا عن منطقة إنسانية في خان يونس، حيث يقود ما يقول إنها جهود مكثفة لتكييف البنية التحتية الإنسانية في جنوبي قطاع غزة، بما في ذلك توسيع المستشفيات الميدانية، وإصلاح وتوصيل خطوط المياه ومحطات التحلية، إلى جانب مواصلة إمداد المنطقة بالطعام والخيام والأدوية والمعدات الطبيّة.

إلى ذلك، أفاد الجيش في بيان مساء الأحد، بأنه تم إجلاء أكثر من 550 ألفا من سكان مدينة غزة، مشيرًا إلى أنه وفي الوقت نفسه أكملت قوات من الفرق “162” و”98” و”36” دخولها إلى مدينة غزة وبدأت عملياتها في معاقل حماس في المدينة.

ودعا الجيش الإسرائيلي الفلسطينيين في قطاع غزة إلى التزام التعليمات الرسمية حفاظًا على سلامتهم، وتجنب البقاء في المناطق المصنَّفة خطِرة.

صدى البلد