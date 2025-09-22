السعودية الحُبُّ الأعظم

كثيرٌ من الغرب والشرق، وحتَّى العرب اعتقدُوا أنَّهم حين يلقبُونَنَا بالبدو يغيظُونَنَا، وما فطنُوا أنَّ البداوةَ فخرُنَا، وهي فينا خُلقٌ نبيلٌ، منها صنعنَا حضارةً أصيلة نفخر بها، هؤلاء ممَّن اعتقدُوا أنَّ الصحراء القاسية في شبه الجزيرة العربيَّة يصعب لَمُّ تضاريسها، فاستعصت عليهم، ونبذتهم منذ بدأ التفكير الاستعماري -آنذاك- وما استطاعُوا إليها سبيلًا، ولنْ يستطيعُوا -بإذنِ اللهِ تعالى- أبدَ الدهر.هذه الأرض العصيَّة المستحيلة إلَّا على أبنائها، وحدهم مَن استطاعُوا تطويعها وتوحيدها منذ 95 عامًا، خلف راية آل سعود، لتكون حضارة سعوديَّة عريقة يمتدُّ عمرها ثلاثة قرون على قلب رجلٍ واحدٍ، وقائدٍ مؤسسٍ الملك عبدالعزيز آل سعود -طيَّب اللهُ ثراهُ- وأبنائه الملوك الذين أخلصُوا للأرض وللإنسان السعوديِّ في كل ما يقومُونَ به من جهود وتعمير وتطوير لمملكتنا.

إنَّها الجغرافية التي تتمتَّع بها المملكة العربيَّة السعوديَّة، ويجهل هؤلاء كم تمتلك أسرارها نفوسنا نحنُ أبناء الأرض، وكيف لا؟! وقد نبتنا من كثبان صحرائها التليدة، وصخور جبالها الشاهقة، وسواحل بحارها المتلألئة، وأوديتها المُخضرَّة، وسهولها الخصبة، وتعمَّقت داخلنا وباتت جغرافيتها في قواسم وجوهنا، وخطَّت خرائطها في ملامحنا ثراءً وتنوُّعًا تاريخيًّا وثقافيًّا أصيلًا.هذه الأرض التي استحالت عليهم، وطوَّعها الملك عبدالعزيز -رحمه الله- بفكره المستنير، وحنكته السياسيَّة، منذ انطلق مع رجاله من قلب نجد، نحو الغرب والشرق والشمال والجنوب، قاطعًا السبل الوعرة، موحِّدًا تضاريسها على مساحة تُقدَّر بـ2.150.000 كيلومتر مربع، حتى جاء صوت الأمير فيصل بن عبدالعزيز -رحمه الله قبل أنْ يكون ملكًا- في الساعة التاسعة صباحًا، من يوم الخميس 23 سبتمبر 1932م، معلنًا الأمر الملكي الذي أصدره والده المؤسِّس رقم (2716)، وتاريخ 17/ 5/ 1351هـ، عن تحويل (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها)، إلى (المملكة العربيَّة السعوديَّة)، وتكون الدولة الأكبر مساحة في منطقة الشرق الأوسط، والأقوى تأثيرًا في المجتمع الدولي على جميع المستويات.

إنَّه عبدالعزيز صانعُ التاريخ، وعلى يده تحولت الدولة السعودية إلى دولة ذات سيادة وقانون، وتأثير وعمق إستراتيجي في القرار العالمي، فيما وصلت على يد أبنائه المخلصين مشروعات الإعمار والتوسعة للحرمين الشَّريفين؛ لتكون الأبرز فخامة وراحة وطمأنينة لقاصديهما، خلال التاريخ الإسلامي، بينما تتمتَّع مدنها الكُبرى والصُّغرى في مختلف الأقاليم بالخدمات المدنيَّة، التي تجعل حياة المواطن السعودي أكثر تحضُّرًا وتيسيرًا، ومشروعات التنمية العملاقة مستمرة منذ التوحيد، وإلى يومنا الذي نعيش فيه مرحلة جديدة -بفضل الله تعالى- مع مهندس الرُّؤية ولي العهد وملهمنا الأمير محمد بن سلمان، تحت توجيهات ودعم والدنا الحبيب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظهما الله- فنحن -ومنذ انطلاق الرُّؤية السعوديَّة 2030، منذ قرابة عشر سنوات- نعيشُ سنوات ضوئيَّة من الازدهار، ومنجزات لم يدر في خَلَد جيلنا يومًا أنْ تتحقَّق اجتماعيًّا وثقافيًّا وسياسيًّا ورياضيًّا واقتصاديًّا وصناعيًّا، وبما ارتقي بجودة حياة المواطن والمقيم.نعم، إنَّنا محظوظُونَ كسعوديِّين بملوك آل سعود؛ العائلة الملكيَّة التي نبعت من أصالة هذه الأرض وتاريخها، محظوظُون بحكمهم الرشيد بما فيه من حُبٍّ وإخلاصٍ وتفانٍ للوطنِ وأبنائه، ونحنُ -السعوديين- نبادلهم المحبَّة ولاءً وإخلاصًا وهمَّةً، إننا محظوظُونَ؛ لأنَّ علاقة الشعب السعودي بآل سعود كعلاقة الجسد بالرُّوح، ولن تجدها إلَّا في المملكة العربيَّة السعوديَّة.

ويوم وطني مجيد، وكل عام ووطني الحبيب قيادةً وشعبًا في عزٍّ وجدٍ وخيرٍ وأمنٍ -بإذنِ اللهِ تعالَى-.

حليمة مظفر – جريدة المدينة

