شاهد بالصورة.. “روحي حرقتني ما قدرت اتابع المسلسل”.. السلطانة هدى عربي تخطف الأضواء وتبهر متابعيها بإطلالة حديثة

شاركت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة حديثة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد استطاعت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب, خطفت الأضواء بإطلالة الأنيقة التي حازت على إعجاب أكثر من 10 ألف متابع. وكتبت هدى عربي, على الصورة التي قامت بنشرها: (عندي مشكلة مع الشر عجبني مسلسل فيهو شخصية شريرة روحي حرقتني ما قدرت اتابع المسلسل ابعدوا عن الشر وغنولو يا اخوانا المحبة سمحة والطيبة سمحة). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

