شاهد بالفيديو.. في حضور الآلاف من سكان أم درمان.. العميد أحمد محمد عوض يحيي حفل جماهيري بأم در لأول مرة منذ الحرب

شهدت مدينة أم درمان, إحدى مدن العاصمة السودانية الثلاث, حفل جماهيري حضره الآلاف من الشباب الذين ضاقت بهم ساحة الحفل. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الحفل أحياه المطرب الشعبي الشاب أحمد محمد عوض, الذي حضر بفرقته الموسيقية. ووفقاً لما ذكرت صفحات ناشرة للفيديو فإن الحفل الذي يعد الأول من نوعه للعميد منذ بداية الحرب أعاد الحياة الفنية للمدينة العريقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

