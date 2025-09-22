شاهد بالفيديو.. استقبلت أحد الرجال بــ(الأحضان).. المودل السودانية الحسناء “علا الشريف” تعود لإشعال مواقع التواصل بإطلالة مثيرة للجدل خلال عرض أزياء بدبي

عادت المودل السودانية, الحسناء علا الشريف, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو حديث قامت بنشره عبر إحدى حساباتها. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهرت المودل الحسناء وهي تستعد وتجهز نفسها للمشاركة في إحدى عروض الأزياء. https://www.facebook.com/share/v/1BZbRVP7PF/ علا الشريف, أثارت الجدل بدخولها قاعة الاحتفال وتبادلها السلام مع أحد أصدقائها بالأحضان, إضافة لظهورها بأزياء مثيرة للجدل خلال مشاركتها في العرض الذي أقيم بمدينة دبي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

ياسين محمد يكتب في الأخبار الفنية والمنوعات، ويتميز بتقديم تغطية شاملة للأحداث الثقافية والترفيهية.

