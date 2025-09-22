الكشف عن تفاصيل توقيع السودان على التطبيع مع إسرائيل

قال مدير الموساد السابق يوسي كوهين في كتابه (سيف الحرية: إسرائيل والموساد والحرب السرية)، ان الرئيس الأمريكي ترامب استغل يأس القيادة السودانية، عبر إغرائهم بوعود شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وانهم كانوا متحمسين لتوقيع اتفاق مشروط بإبرام معاهدة سلام مع إسرائيل.

وأوضح انهم فعلوا ذلك، رغم ارتباكهم وقلقهم، “لكن لم يجلب لهم الأمر نفعاً يُذكر. فقد أطيح بهم في انقلاب عسكري في أكتوبر 2021”.

وفى فبراير من العام 2020، التقى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في عنتيبي بيوغندا.

وقال حينها بيان رسمي من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن نتنياهو التقى البرهان في عنتيبي بأوغندا، وأنهما اتفقا على بدء حوار من أجل تطبيع العلاقات بين البلدين.

وقال المتحدث الرسمي باسم حكومة السودان وقتذاك فيصل محمد صالح إنه ليس لديه معلومات عن تفاصيل اللقاء بين الزعيمين، مؤكداً أن الحكومة علمت بالاجتماع من وسائل الإعلام.

وأضاف في بيان: “لم يتم إخطارنا أو التشاور معنا في مجلس الوزراء بشأن هذا اللقاء، وسننتظر التوضيحات بعد عودة السيد رئيس مجلس السيادة”.

وفى السادس من 6 يناير 2021م، قال إعلام مجلس الوزراء السوداني، إنه جرى توقيع إعلان (اتفاقيات ابراهام)، حيث مثّلَ الجانب السوداني، وزير العدل وقتذاك ، د. نصر الدين عبد الباري، فيما وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكية وقتذاك ستيفن منوشين، حيث جرت مراسم التوقيع بمقر السفارة الأمريكية بالخرطوم.

وأوضح بيان مجلس الوزراء الذي كان يترأسه د. عبد الله حمدوك، أن الإعلان ينص على ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام، كما أوضحت بنود الإعلان أن أفضل الطُرُق للوصول لسلام مستدام بالمنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره.

