تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول الخاص للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين

أعلنت الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تمديد فترة التقديم الإلكتروني للقبول على النفقة الخاصة للجامعات الحكومية وقبول أبناء العاملين لطلاب الشهادة السودانية المؤجلة للعام 2022م – 2023م حتى الخميس القادم الموافق الخامس والعشرين من سبتمبر الجاري.
جاء التمديد رغبة من الإدارة لإتاحة فرص أكبر للطلاب وأسرهم لإكمال عملية التقديم، وتلبية لرغبة عدد مقدر من طلاب الشهادات العربية والأجنبية لمطابقة شهاداتهم.
وقد استمرت عملية التقديم والدفع الإلكتروني بصورة طيبة وطبيعية حتى الآن حيث أكمل أكثر من 15.000 طالب وطالبة إجراءات التقديم للقبول الخاص وأبناء العاملين للدفعة المؤجلة من حملة الشهادة الثانوية السودانية للعام 2023م والعام 2022م إلى جانب حملة الشهادات العربية والأجنبية. مما يعد مؤشرًا جيدا على استيعاب الطلاب وأسرهم لعملية التقديم الإلكتروني.
وناشدت الإدارة الطلاب بالإسراع في استكمال الإجراءات قبل الموعد النهائي للتقديم المحدد في 25 سبتمبر 2025م.
سونا
هبة علي
محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.
