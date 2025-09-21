مدير جهاز الأمن والمخابرات: يدعو لتصنيف مليشيا الدعم السريع “جماعة إرهابية “

حذر السودان، خلال مشاركته في منتدى باكو للأمن بأذربيجان، من أن مليشيا الدعم السريع استقدمت مرتزقة من الإقليم والعالم، مستفيدة من دعم مالي وعسكري خارجي، مما زاد معاناة الشعب السوداني وهدد استقراره وأمنه.

وأوضح الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، مدير المخابرات العامة، أن المرتزقة ارتكبوا جرائم جسيمة، شملت اقتحام مراكز الشرطة والسجون وإطلاق سراح سجناء خطيرين ومتخصصين في الإرهاب وتهريب الأسلحة والمخدرات.

وشدد مفضل على أن هذه التهديدات تتجاوز السودان، مشيراً إلى خطر انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة دولياً، ودعا المجتمع الدولي إلى دعم السودان ورفض أي دعم للمليشيا، مع التصنيف الرسمي لها كجماعة إرهابية لدى المنظمات الإقليمية والدولية.

ويعقد المنتدى بالعاصمة الأذربيجانية باكو في الفترة من 21 – 23 سبتمبر الجاري، تحت عنوان “دور التعاون الأمني في منع الأزمات الإنسانية خلال النزاعات والكوارث”، بهدف تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات لمواجهة التحديات الأمنية العابرة للحدود.

سونا