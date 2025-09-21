جامعة وادي النيل تعفي أبناء الشهداء والمتفوقين من المصروفات الدراسية

أعلنت اليوم عمادة شؤون الطلاب بجامعة وادي النيل عن قرار استثنائي تمت إجازته في مجلس العمداء الثاني لهذا العام، والذي يقضي بإعفاء زوجات وأبناء شهداء “معركة الكرامة” من (العسكريين والمدنيين) من المصروفات الدراسية.

وقال عميد شؤون الطلاب د. واثق عثمان إن هذا القرار يأتي تكريماً للتضحيات الجسيمة التي قدمها هؤلاء الشهداء من أجل الوطن، وتقديراً لدورهم البطولي في حماية البلاد.

وأضاف أن قرار الإعفاء شمل أيضاً الطلاب والطالبات المائة الأوائل في امتحان الشهادة السودانية لهذا العام من ولاية نهر النيل، والذين تم ترشيحهم للقبول بالجامعة، وذلك تشجيعاً للتفوق الأكاديمي ودعماً للمواهب المحلية.

مؤكداً أن هذا القرار يهدف إلى رفع الأعباء عن كاهل أسر الشهداء، وتوفير فرص تعليمية متكافئة للمتفوقين، مشيراً إلى أن الجامعة ستظل دائماً في خدمة المجتمع وداعمة للجهود الوطنية.