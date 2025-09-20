محلية الخرطوم تستقبل دعماً مرحلياً من المواد البترولية وشركات البترول للتكايا بمنطقة الصحافة

استقبلت محلية الخرطوم الجمعة قافلة مرحلي المواد البترولية وشركات البترول بوزارة الطاقة والنفط لدعم التكايا بمنطقة الصحافة ضمن المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات بوزارة الطاقة.

حيث اشتملت القافلة على مواد غذائية تحتوي على عشرة سلع أساسية ودعم مالي للتسيير بواقع مليون جنيه سوداني لكل تكية.

وثمن المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير، خلال استقباله للقافلة وتوزيعها على التكايا بحضور مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بالوزارة د. فضل محمود وممثل مرحلي المواد البترولية وشركات البترول إدريس شنقراي وقيادات الوزارة، ثمن الدعم المقدر للتكايا الذي قدمته شركات البترول ومرحلي المواد البترولية الذي قادوا القافلة من بورتسودان إلى الخرطوم إيماناً منهم بإسناد مواطني الخرطوم الذين عانوا من انتهاكات المليشيا، ولكن صمودهم كان أقوى من التعديات.

مشيراً إلى وجود (120) تكية بالأحياء على مستوى المحلية منها (24) تكية بالصحافة تم استهدافها اليوم من قبل مرحلي المواد البترولية وشركات البترول خلال دعمهم المقدر اليوم.

مشيداً بجميع منظمات المجتمع المدني والمقاومة الشعبية والشرطة المجتمعية ورموز منطقة الصحافة لمجهودهم المقدر في تطبيع الحياة وتهيئة البيئة لعودة المواطنين.

من جانبه، أشار ممثل مرحلي المواد البترولية وشركات البترول إدريس شنقراي إلى أن القافلة المقدمة لمواطني الصحافة تمثل الدفعة الأولى من الدعم وستتوالى القوافل لدعم التكايا ضمن جهود القطاع العام والخاص لتهيئة البيئة لعودة المواطنين إلى العاصمة.

من جانبه، أشاد مدير الإدارة العامة للشؤون الإدارية بوزارة الطاقة ممثل وكيل الوزارة بمبادرة مرحلي المواد البترولية وشركات البترول في دعم التكايا بمنطقة الصحافة في إطار المسؤولية المجتمعية للمؤسسات والشركات، مثمناً جهود الشركات والمرحلين الذين كانوا يعملون في ظروف استثنائية خلال الحرب لتوصيل إمدادات الوقود للولايات.

مشيداً بصمود أهالي الصحافة خلال فترة الحرب وتصديهم لانتهاكات المليشيا، مطالباً بضرورة تضافر الجهود الرسمية والشعبية لتجاوز المرحلة التي تمر بها البلاد.