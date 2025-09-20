كامل إدريس يدشن أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار الفاشر

دشن رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس بقاعة الربوة ببورتسودان اليوم أعمال اللجنة الوطنية لفك حصار مدينة الفاشر، برعاية رئيس مجلس السيادة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان وإشراف حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، بحضور وزراء الثقافة والإعلام والسياحة الأستاذ خالد الأعيسر والمالية د. جبريل إبراهيم محمد والبنى التحتية والنقل سيف النصر التيجاني، إلى جانب الناظر محمد الأمين ترك ووالي البحر الأحمر الفريق مصطفى محمد نور، فضلاً عن نائب الممثل المقيم للأمم المتحدة وقيادات الأجهزة النظامية وعدد من رجال الأعمال والإدارات الأهلية.

سونا

هبة علي محررة بكوش نيوز تهتم بشتى جوانب الحياة في السودان والاقليم، تكتب في المجال الثقافي والفني، معروفة بأسلوبها السلس والجاذب للقارئ.

