منة شلبي تستخدم ترند «اللقاء المستحيل» في استعادة طفولتها – صورة

شاركت الفنانة منة شلبي، متابعيها صورة جديدة واستخدمت فيها الذكاء الاصطناعي، إذ ظهرت وهي شابة يافعة وتحمل نفسها وهي طفلة، كأنها تريد العودة بالزمن.

ونشرت منة الصورة عبر حسابها الرسمي بـ«انستجرام» وعلقت عليها قائلةً: «طفلة للأبد»، وتفاعل جمهورها ومتابعيها مع الصورة معربين عن إعجابهم بها.

ومؤخرًا، أعلن مهرجان الجونة السينمائي عن اختيار الفنانة منة شلبي لتكريمها بـ جائزة الإنجاز الإبداعي في دورته الثامنة (16 – 24 أكتوبر2025).

بدأت منة شلبي رحلتها الفنية عام 2000 عبر مسلسل «سلمى يا سلامة» بعد أن اكتشفتها الفنانة القديرة سميحة أيوب، لتخطف الأنظار سريعًا بموهبتها.

وفي عام 2001، وقفت أمام النجم الراحل محمود عبدالعزيز في فيلم الساحر (رضوان الكاشف)، مؤكدة حضورها القوي، لتتألق مرة أخرى في مسلسل حديث الصباح والمساء المأخوذ عن رواية نجيب محفوظ.

المصري اليوم