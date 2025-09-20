شاهد بالفيديو.. استعرضت في الرقص بطريقة مثيرة.. حسناء الفن السوداني تغني باللهجة المصرية وتشعل حفل غنائي داخل “كافيه” بالقاهرة والجمهور المصري يتفاعل معها بالرقص

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو لمطربة سودانية, أثارت به ضجة واسعة وذلك بعد انتشاره على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر المطربة مونيكا روبرت, تغني في حفل غنائي داخل “كافيه” بالعاصمة المصرية القاهرة, التي تقيم فيها. مونيكا, والملقبة بحسناء الفن السوداني, أشعلت الحفل بفواصل من الرقص المثير على أنغام إحدى الأغنيات المصرية, وسط تفاعل الجمهور المصري, الحاضر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

