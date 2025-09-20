شاهد.. ماذا قال الناشط الشهير “الإنصرافي” عن إيقاف الصحفية لينا يعقوب وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها

أثار قرار وزارة الثقافة والإعلام والسياحة في السودان, القاضي بإيقاف مديرة مكتب قناتي «العربية» و«الحدث» في السودان لينا يعقوب، وسحب التصريح الصحفي الممنوح لها ضجة واسعة حيث أدانت نقابة الصحفيين السودانيين, القرار.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر عدد كبير من الصحفيين, والإعلاميين, تدوينات عبر صفحاتهم الشخصية انتقدوا فيها القرار.

وكانت لينا يعقوب, قد كشفت في تقرير لها عن مكان إحتجاز الرئيس المعزول عمر البشير و الرفاهية الكبيرة التي يتمتع بها في إحدى المنتجعات بجانب مجموعة من أبرز رموز نظامه: الفريق بكري حسن صالح، والفريق عبد الرحيم محمد حسين، واللواء يوسف عبد الفتاح (رامبو)، واللواء محمد الخنجر الطيب.

و أدعى بيان وزارة الثقافة و الإعلام أن الوزارة منحت مديرة مكتب قناتي العربية و الحدث لينا يعقوب عدة فرص لتصحيح مسار تغطياتها إلا أن التجاوزات استمرت. و قالت إن من بين أهم المخالفات المرصودة نشر معلومات مضللة حيث أشارت الوزارة إلى أنها بثت تقارير تضمنت معلومات غير صحيحة مثل مزاعم سيطرة قوات الدعم السريع على القيادة العامة للقوات المسلحة. كما نشرت معلومات عسكرية حساسة مثل قصف مطار بورتسودان بمسيرات وادّعت أن مصدرها «مصدر عسكري مجهول» دون أي توثيق رسمي.

و أعتبر البيان أن المخالفات تضمنت مخالفة قواعد السلوك المهني حيث استخدمت “لينا يعقوب” لغة وصفية غير مهنية تنطوي على إيحاءات عدائية كما اعتمدت على مشاهد تمثيلية مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتصوير أحداث غير حقيقية دون الإشارة إلى ذلك مما يضلل الجمهور.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال مشاهير السوشيال ميديا, فقد تحدث الناشط الشهير “الإنصرافي”, في بثه المباشر, عن قرار إيقاف مديرة مكتب قناتي “العربية”, و “الحدث”, بالسودان.

“صرفة”, هاجم لينا يعقوب, بسبب تقريرها الذي أثار الجدل وطرح عليها سؤال: (البشير لو بعمل كدة انتي بتستفيدي شنو من الحاجات دي؟).

وطالب الناشط الشهير بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, وزير الثقافة والإعلام خالد الإعيسر, بتوقيع عقوبات مشددة على لينا يعقوب, أسوة بما فعلت الدولة مع غيرها.

