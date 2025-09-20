بقيمة 15 مليار دولار.. رفض دعوى ترامب ضد «نيويورك تايمز»: 85 صفحة من اللغة المملة

رفض قاض فيدرالي في فلوريدا، يوم الجمعة، دعوى تشهير بقيمة 15 مليار دولار رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد صحيفة «نيويورك تايمز».

حكم قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ستيفن ميريداي، بأن دعوى ترامب المكونة من 85 صفحة كانت طويلة للغاية ومليئة باللغة «المملة والمرهقة» التي لم يكن لها أي تأثير على القضية القانونية.

كتب ميريداي في أمرٍ من أربع صفحات: «الشكوى ليست منبرًا للعلاقات العامة، ولا منبرًا لإلقاء خطاب حماسي في تجمع سياسي. سيبدأ هذا الإجراء، وسيستمر، وسينتهي وفقًا للقواعد الإجرائية، وبطريقة مهنية وكريمة»، بحسب (أ ف ب).

وأعطى القاضي ترامب مهلة 28 يوما لتقديم شكوى معدلة لا تتجاوز 40 صفحة.

رفع ترامب دعوى قضائية ضد صحيفة «نيويورك تايمز» وعدد من مراسليها بتهمة التشهير، زاعما أن المؤسسة الإخبارية وصحفييها تصرفوا بتجاهل متهور ومناف للحقيقة أثناء تغطيتها لأخباره في الفترة التي سبقت انتخابات عام 2024.

وفي بيان صدر عن شركة «نيويورك تايمز» عندما رفع ترامب دعوى قضائية، وصفت الشركة شكواه بأنها «لا أساس لها من الصحة»، وأعرب رئيس تحرير نيويورك تايمز، جوزيف كاهن، عن ثقته في أن الصحيفة ستنتصر في القضية.

لطالما انتقد ترامب صحيفة «نيويورك تايمز» وغيرها من وسائل الإعلام الرئيسية التي يقول إنها لا تغطي أخباره بإنصاف. وهدد الرئيس هذا الأسبوع بسحب تراخيص البث من شبكات الأخبار، واستخدم نفوذ لجنة الاتصالات الفيدرالية التابعة له كوسيلة ضغط على بعض أكبر التكتلات الإعلامية في البلاد.

المصري اليوم