الخرطوم تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

نظمت وزارة الصحة ولاية الخرطوم عبر الإدارة العامة للجودة والتطوير الإداري وإدارة المستشفى السعودي للولادة بأم درمان احتفالاً بـ”اليوم العالمي لسلامة المرضى” الذي اختارت له منظمة الصحة العالمية لهذا العام أن يأتي تحت شعار “رعاية مأمونة لكل مولود وكل طفل”، ودعت المنظمة العالمية لاستخدام لون الحيوية والنشاط “البرتقالي” في المظاهر المصاحبة.

وشهد الاحتفال الذي تم داخل حرم المستشفى السعودي بحضور مدير إدارة الجودة والمدير العام للمستشفى السعودي ومدير إدارة المستشفيات، تكريماً لعدد من الكوادر الطبية والإدارية بالمستشفى على الأداء المتميز، كما شهد الاحتفال الحاشد لفيفاً من الحوامل والأمهات فقرات تثقيفية وتوزيع جوائز على الأسئلة التفاعلية لشركة إيفا فارما وشركة طه قروب للأدوية وتنبيهاً بأهمية المكملات الغذائية والفيتامينات للنساء في سن الإنجاب والحوامل للحفاظ على صحتهن وصحة المواليد.

وكشفت د. هاجر إدريس محمد مدير إدارة الجودة وممثل مدير عام وزارة الصحة ولاية الخرطوم أن منظمة الصحة العالمية وجهت شعار الاحتفال هذا العام من أجل رعاية كل مولود من أجل اتخاذ إجراءات عاجلة للقضاء على الأضرار التي يمكن تجنبها في مجال رعاية الأطفال والمواليد حول العالم لأجل الولادة المأمونة وسلامة العاملين في المجال الصحي.

وأوضحت أن الهدف من اليوم العالمي لسلامة المرضى للعام 2025 يأتي تأكيداً لحق كل طفل في الحصول على رعاية مأمونة ذات جودة عالية، ونبهت إلى أنه تم اختيار المستشفى السعودي مقراً للاحتفال لالتزام إدارته بمعايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية لكل أم وطفل .

وأعربت هاجر عن أملها في أن يأتي الاحتفال العالمي في كل عام ومستشفيات ولاية الخرطوم تقدم خدمات لكل مريض من دخوله وحتى خروجه بلا مضاعفات ولا أخطاء طبية.