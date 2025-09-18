تعاون مصري سوداني في مجال الكهرباء

بحث وزير الطاقة المهندس مستشار المعتصم إبراهيم بالقاهرة اليوم مع نظيره المصري آفاق التعاون في مجال الكهرباء، معرباً عن شكره لمصر على دورها في دعم السودان في الفترة الماضية، خصوصاً في مجال الطاقة، مؤكداً على استمرار التعاون بين البلدين، لاسيما في مجال الربط الكهربائي والطاقات المتجددة والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال، علاوة على استمرار التعاون بين البلدين في مجال تدريب وتأهيل الكوادر وتبادل الخبرات في مجال سياسات الطاقة.

من جانبه، رحب وزير الكهرباء والطاقات المتجددة المصري بالوفد، وأكد جاهزية مصر للتعاون مع السودان في شتى المجالات، بما في ذلك الطاقات المتجددة والتدريب والربط الكهربائي المصري.

وأكد السفير عماد عدوي، سفير السودان لدى القاهرة، ضرورة تضمين القطاع الخاص في التعاون بين البلدين، خصوصاً في إعادة إعمار الخرطوم، وضرورة الاستفادة من مخرجات ملتقى رجال الأعمال السوداني المصري الذي عقد في القاهرة الأسبوع المنصرم.

يذكر أن اللقاء حضره مدير عام شركة كهرباء السودان ومدير عام شركة نقل الكهرباء ومدير عام شركة التوزيع، ومن الجانب المصري نائبة الوزير ومدير عام الشركة القابضة لنقل الكهرباء وعدد من قيادات الوزارة.

سونا