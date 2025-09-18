بفستان أسود قصير.. شاهد مي عمر تتألق في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة مي عمر متابعها عدة صور جديدة لها عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة “أنستجرام.

وظهرت مي عمر في الصور بإطلالة متميزة، مرتدية فستان أسود قصير وحذاء من نفسك س اللون وشنطة باللون البينك ، ومعتمدة علي الميكب الترابي الخفيف الذي أبرز جمال وجهها و تماشي مع إطلالتها وإنسدال خصلات شعرها السوداء.

وقد فاجأت الفنانة مي عمر زوجها المخرج محمد سامي بهدية فاخرة بمناسبة عيد ميلاده، حيث أهدته ساعة من دار الساعات السويسرية الشهيرة Patek Philippe.

ونشر سامي عبر حسابه الرسمي على موقع إنستجرام مقطع فيديو يوثق لحظة استلامه الهدية، التي بلغ ثمنها نحو 68 ألف و900 جنيه إسترليني، أي ما يعادل حوالي 4.5 مليون جنيه مصري، وعلق قائلًا:

“شكرًا لكِ على هدية عيد الميلاد الجميلة”.

وفي سياق آخر كانت آخر اعمال مي عمر مسلسل “اش اش”، والذي عرض في رمضان الماضي 2025، وشاركها بطولته: ماجد المصري، انتصار، دينا، شيماء سيف، عصام السقا، هالة صدقي، طارق النهري، وعدد اخر من نجوم الفن، ومن اخراج محمد سامي.

صدى البلد